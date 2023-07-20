https://sputnikarabic.ae/20230720/إعلام-محتجون-يقتحمون-السفارة-السويدية-في-بغداد-1079234536.html
محتجون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد... فيديو
محتجون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد... فيديو
أفادت وسائل إعلام عراقية، صباح اليوم الخميس، باقتحام محتجون السفارة السويدية في بغداد. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T00:03+0000
2023-07-20T00:03+0000
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وذكرت وسائل الإعلام أن المتظاهرين هاجموا مبنى السفارة السويدية في بغداد وأشعلوا النيران فيها.كما أظهرت مقاطع فيديو تداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي -لم يتسن لسبوتنك التأكد من صحتها بشكل مستقل- مئات المحتجين يقتحمون السفارة السويدية في بغداد في الساعات الأولى من صباح الخميس ويشعلون فيها النيران.
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العراق, السويد, العالم, أخبار العالم الآن
محتجون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد... فيديو
00:03 GMT 20.07.2023 (تم التحديث: 00:14 GMT 20.07.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عراقية، صباح اليوم الخميس، باقتحام محتجون السفارة السويدية في بغداد.
وذكرت وسائل الإعلام أن المتظاهرين هاجموا مبنى السفارة السويدية في بغداد وأشعلوا النيران فيها.
كما أظهرت مقاطع فيديو تداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي -لم يتسن لسبوتنك التأكد من صحتها بشكل مستقل- مئات المحتجين يقتحمون السفارة السويدية في بغداد في الساعات الأولى من صباح الخميس ويشعلون فيها النيران.