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https://sputnikarabic.ae/20230720/الاتحاد-الأوروبي-يكشف-عن-طريق-وحيد-للحبوب-الأوكرانية-1079240247.html
الاتحاد الأوروبي يكشف عن طريق وحيد للحبوب الأوكرانية
الاتحاد الأوروبي يكشف عن طريق وحيد للحبوب الأوكرانية
أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل بدء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، أنه بعد وقف مبادرة الحبوب، يتعين على دول الاتحاد... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T08:12+0000
2023-07-20T08:12+0000
العالم
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وقال: "بالإضافة إلى البحر، لدينا طرق تضامن تتيح لنا تصدير كميات كبيرة من الحبوب ... نظرًا لإغلاق الطريق البحري، سيتعين علينا زيادة إمكانيات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئنا. وهذا يعني أن جيران أوكرانيا يجب أن يبذلوا جهودا كبيرة. يجب أن يفتحوا المزيد من الحدود ويسهلوا النقل ... لقد فعلنا الكثير، لكن يجب علينا أن نفعل المزيد".في وقت سابق، قال ممثل عن المفوضية الأوروبية لوكالة "سبوتنيك"، إن المفوضية الأوروبية، على خلفية إنهاء صفقة الحبوب، تعمل بنشاط مع الدول المجاورة لأوكرانيا لزيادة قدرة ما يسمى بـ "طرق التضامن". من خلالها تم تصدير الحبوب الأوكرانية برا.
https://sputnikarabic.ae/20230717/واشنطن-يجب-تمديد-صفقة-الحبوب-في-أقرب-وقت-ممكن-1079157640.html
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العالم
العالم

الاتحاد الأوروبي يكشف عن طريق وحيد للحبوب الأوكرانية

08:12 GMT 20.07.2023
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل بدء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، أنه بعد وقف مبادرة الحبوب، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا عبر أراضيها بنشاط أكبر.
وقال: "بالإضافة إلى البحر، لدينا طرق تضامن تتيح لنا تصدير كميات كبيرة من الحبوب ... نظرًا لإغلاق الطريق البحري، سيتعين علينا زيادة إمكانيات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئنا. وهذا يعني أن جيران أوكرانيا يجب أن يبذلوا جهودا كبيرة. يجب أن يفتحوا المزيد من الحدود ويسهلوا النقل ... لقد فعلنا الكثير، لكن يجب علينا أن نفعل المزيد".
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
واشنطن: يجب تمديد صفقة الحبوب في أقرب وقت ممكن
17 يوليو, 19:35 GMT
في وقت سابق، قال ممثل عن المفوضية الأوروبية لوكالة "سبوتنيك"، إن المفوضية الأوروبية، على خلفية إنهاء صفقة الحبوب، تعمل بنشاط مع الدول المجاورة لأوكرانيا لزيادة قدرة ما يسمى بـ "طرق التضامن". من خلالها تم تصدير الحبوب الأوكرانية برا.
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