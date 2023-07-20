https://sputnikarabic.ae/20230720/البيت-الأبيض-لا-يعلق-آمالا-على-فاعلية-إف---16-في-أوكرانيا-1079257760.html
البيت الأبيض لا يعلق آمالا على فاعلية "إف - 16" في أوكرانيا
البيت الأبيض لا يعلق آمالا على فاعلية "إف - 16" في أوكرانيا
أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن "تسليم طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 16" إلى أوكرانيا قد يبدأ في نهاية هذا... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T20:24+0000
2023-07-20T20:24+0000
2023-07-20T20:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وقال كيربي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الخميس: "من المحتمل أن تكون طائرات "إف - 16" هناك بحلول نهاية العام. لكننا لا نعتقد أن طائرات "إف - 16" وحدها ستكون قادرة على إحداث فرق هناك". ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية تحتاج في المقام الأول إلى المدفعية".وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في 16 تموز/ يوليو الجاري، أن الدول الأوروبية ستحصل على موافقة الولايات المتحدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين المقاتلين على استخدام طائرات "إف - 16" المقاتلة.وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم والتسهيلات اللازمة للأوكرانيين لبدء التدريب على طائرات إف - 16، وذلك بعد إعداد الأوروبيين لقدرات التدريب، وأن بلاده لن تقف عائقا في ضمان بدء تدريب مقاتلات إف - 16، وستفي بأي جدول زمني يحدده القادة الأوروبيون.
https://sputnikarabic.ae/20230711/أمريكا-تؤيد-فكرة-انضمام-تركيا-للاتحاد-الأوروبي-وتسليمها-مقاتلات-إف-16-1078938058.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
البيت الأبيض لا يعلق آمالا على فاعلية "إف - 16" في أوكرانيا
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أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن "تسليم طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 16" إلى أوكرانيا قد يبدأ في نهاية هذا العام، لكن من غير المرجح أن تغير مسار الصراع".
وقال كيربي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الخميس: "من المحتمل أن تكون طائرات "إف - 16" هناك بحلول نهاية العام. لكننا لا نعتقد أن طائرات "إف - 16" وحدها ستكون قادرة على إحداث فرق هناك". ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية تحتاج في المقام الأول إلى المدفعية".
وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في 16 تموز/ يوليو الجاري، أن الدول الأوروبية ستحصل على موافقة الولايات المتحدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين المقاتلين على استخدام طائرات "إف - 16" المقاتلة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سوليفان للصحفيين، بعد تقارير أشارت إلى انتظار أوروبا للموافقة الرسمية الأمريكية، حيث أكد سوليفان أن الرئيس الأمريكي وافق على هذا.
وأضاف سوليفان
أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم والتسهيلات اللازمة للأوكرانيين لبدء التدريب على طائرات إف - 16، وذلك بعد إعداد الأوروبيين لقدرات التدريب، وأن بلاده لن تقف عائقا في ضمان بدء تدريب مقاتلات إف - 16، وستفي بأي جدول زمني يحدده القادة الأوروبيون.