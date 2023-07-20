https://sputnikarabic.ae/20230720/البيت-الأبيض-لا-يعلق-آمالا-على-فاعلية-إف---16-في-أوكرانيا-1079257760.html

البيت الأبيض لا يعلق آمالا على فاعلية "إف - 16" في أوكرانيا

البيت الأبيض لا يعلق آمالا على فاعلية "إف - 16" في أوكرانيا

أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن "تسليم طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 16" إلى أوكرانيا قد يبدأ في نهاية هذا... 20.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-20T20:24+0000

2023-07-20T20:24+0000

2023-07-20T20:24+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

رصد عسكري

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وقال كيربي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الخميس: "من المحتمل أن تكون طائرات "إف - 16" هناك بحلول نهاية العام. لكننا لا نعتقد أن طائرات "إف - 16" وحدها ستكون قادرة على إحداث فرق هناك". ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية تحتاج في المقام الأول إلى المدفعية".وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في 16 تموز/ يوليو الجاري، أن الدول الأوروبية ستحصل على موافقة الولايات المتحدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين المقاتلين على استخدام طائرات "إف - 16" المقاتلة.وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم والتسهيلات اللازمة للأوكرانيين لبدء التدريب على طائرات إف - 16، وذلك بعد إعداد الأوروبيين لقدرات التدريب، وأن بلاده لن تقف عائقا في ضمان بدء تدريب مقاتلات إف - 16، وستفي بأي جدول زمني يحدده القادة الأوروبيون.

https://sputnikarabic.ae/20230711/أمريكا-تؤيد-فكرة-انضمام-تركيا-للاتحاد-الأوروبي-وتسليمها-مقاتلات-إف-16-1078938058.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري