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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230720/الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-أوكرانيا-في-مقاطعة-زابوروجيه-1079238212.html
الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه
الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه
صرح فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية تمكنت من إفشال هجوم للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية رابوتينو على قسم... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T07:54+0000
2023-07-20T07:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأوضح روغوف: "توقف الهجوم الواسع النطاق للقوات الأوكرانية في منطقة رابوتينو، واستخدم العدو في الهجوم العربات المدرعة، بما في ذلك الدبابات، لكن تم صده بنيران كثيفة، وتم استخدام الطيران والمدفعية، وتمت إعادة القوات إلى الغابات".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له باعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.ووفقًا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تشير الاستخبارات الغربية إلى الفعالية العالية للدفاع الروسي.على خلفية فشل الهجوم المضاد، تزعم وسائل الإعلام الغربية أن كييف توقفت عن إلقاء وحدات كبيرة ومعدات غربية في المعركة، وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رأي مفاده أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية لن يكون فوريا، ولكنها ستستمر "لعدة أشهر أخرى".وأحبطت القوات الروسية، صباح أمس الأربعاء، محاولات القوات الأوكرانية استعادة مواقعها في منطقة غابة سيريبريانسكي، واتجاهي سفاتوفسكي وكراسني ليمان. وأفاد ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الإعلامي للمجموعة الروسية "المركز"، أن وحدات "المركز" تمكنت من تدمير مدرعة "بي إم بي" وعدد كبير من قوات العدو الميدانية خلال العملية.وقال سافتشوك: "تم إفشال محاولتين لقوات اللواء الميكانيكي 67 الأوكراني لاستعادة المواقع المفقودة في منطقة غابة سيريبريانسكي بواسطة نيران المدفعية والطيران العسكري".
https://sputnikarabic.ae/20230719/إفشال-محاولتين-للقوات-الأوكرانية-لاستعادة-مواقعها-في-منطقة-غابات-سيريبريانسكي--1079204448.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه

07:54 GMT 20.07.2023
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV
/
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صرح فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية تمكنت من إفشال هجوم للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية رابوتينو على قسم أوريخوفسكي من خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه.
وأوضح روغوف: "توقف الهجوم الواسع النطاق للقوات الأوكرانية في منطقة رابوتينو، واستخدم العدو في الهجوم العربات المدرعة، بما في ذلك الدبابات، لكن تم صده بنيران كثيفة، وتم استخدام الطيران والمدفعية، وتمت إعادة القوات إلى الغابات".
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له باعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.
ووفقًا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تشير الاستخبارات الغربية إلى الفعالية العالية للدفاع الروسي.

وأشار الوزير إلى أنه بعد تسليم الذخائر العنقودية الأمريكية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، ستضطر روسيا إلى استخدام القذائف نفسها، فقط "أكثر فاعلية".

على خلفية فشل الهجوم المضاد، تزعم وسائل الإعلام الغربية أن كييف توقفت عن إلقاء وحدات كبيرة ومعدات غربية في المعركة، وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رأي مفاده أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية لن يكون فوريا، ولكنها ستستمر "لعدة أشهر أخرى".
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إفشال محاولتين للقوات الأوكرانية لاستعادة مواقعها في منطقة غابات سيريبريانسكي
أمس, 02:20 GMT
وأحبطت القوات الروسية، صباح أمس الأربعاء، محاولات القوات الأوكرانية استعادة مواقعها في منطقة غابة سيريبريانسكي، واتجاهي سفاتوفسكي وكراسني ليمان. وأفاد ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الإعلامي للمجموعة الروسية "المركز"، أن وحدات "المركز" تمكنت من تدمير مدرعة "بي إم بي" وعدد كبير من قوات العدو الميدانية خلال العملية.
وقال سافتشوك: "تم إفشال محاولتين لقوات اللواء الميكانيكي 67 الأوكراني لاستعادة المواقع المفقودة في منطقة غابة سيريبريانسكي بواسطة نيران المدفعية والطيران العسكري".
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