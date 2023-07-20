https://sputnikarabic.ae/20230720/الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-أوكرانيا-في-مقاطعة-زابوروجيه-1079238212.html

الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه

الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه

صرح فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية تمكنت من إفشال هجوم للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية رابوتينو على قسم... 20.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-20T07:54+0000

2023-07-20T07:54+0000

2023-07-20T07:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1b/1070591432_0:250:3197:2048_1920x0_80_0_0_4a07bd20de32c5dbd8ac49c33647f057.jpg

وأوضح روغوف: "توقف الهجوم الواسع النطاق للقوات الأوكرانية في منطقة رابوتينو، واستخدم العدو في الهجوم العربات المدرعة، بما في ذلك الدبابات، لكن تم صده بنيران كثيفة، وتم استخدام الطيران والمدفعية، وتمت إعادة القوات إلى الغابات".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له باعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.ووفقًا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تشير الاستخبارات الغربية إلى الفعالية العالية للدفاع الروسي.على خلفية فشل الهجوم المضاد، تزعم وسائل الإعلام الغربية أن كييف توقفت عن إلقاء وحدات كبيرة ومعدات غربية في المعركة، وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رأي مفاده أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية لن يكون فوريا، ولكنها ستستمر "لعدة أشهر أخرى".وأحبطت القوات الروسية، صباح أمس الأربعاء، محاولات القوات الأوكرانية استعادة مواقعها في منطقة غابة سيريبريانسكي، واتجاهي سفاتوفسكي وكراسني ليمان. وأفاد ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الإعلامي للمجموعة الروسية "المركز"، أن وحدات "المركز" تمكنت من تدمير مدرعة "بي إم بي" وعدد كبير من قوات العدو الميدانية خلال العملية.وقال سافتشوك: "تم إفشال محاولتين لقوات اللواء الميكانيكي 67 الأوكراني لاستعادة المواقع المفقودة في منطقة غابة سيريبريانسكي بواسطة نيران المدفعية والطيران العسكري".

https://sputnikarabic.ae/20230719/إفشال-محاولتين-للقوات-الأوكرانية-لاستعادة-مواقعها-في-منطقة-غابات-سيريبريانسكي--1079204448.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, رصد عسكري