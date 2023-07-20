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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230720/الجيش-الروسي-يواصل-ثأر-جسر-القرم-ويدمر-مخازن-القوارب-المسيرة-الاوكرانية-في-أوديسا--عاجل-1079244454.html
الجيش الروسي يواصل "ثأر جسر القرم" مدمرا مخازن القوارب الأوكرانية في أوديسا
الجيش الروسي يواصل "ثأر جسر القرم" مدمرا مخازن القوارب الأوكرانية في أوديسا
دمر الجيش الروسي، اليوم الخميس، مستودعات السلاح الاستراتيجية للجيش الأوكراني في مقاطعة أوديسا ومدينة نيكولاييف. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T11:23+0000
2023-07-20T12:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، شن ضربات انتقامية بأسلحة عالية الدقة على مخازن إنتاج ومستودعات تخزين القوارب المسيرة في مناطق من مدينة أوديسا وإيليتشيفسك، في مقاطعة أوديسا".وأضاف البيان: "خلال النهار، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية القيام بعمليات هجومية في اتجاهات دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك".وعلى محور دونيتسك، ونتيجة للأعمال المنسقة والفعالة لوحدات مجموعة "الجنوب" والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم صد 16 هجومًا معاديًا بنجاح في مناطق بيلوغوروفكا، وبيرفومايسكوي وفيسيولي وكراسنوغوروفكا وماريينكا وكليشييقكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور كوبيانسك، دمر سلاحا الطيران والمدفعية التابعين لقوات مجموعة "الغرب" تجمع القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي مولتشانوفو وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.في اتجاه كراسني ليمان، صدت قوات مجموعة "المركز" خلال النهار، هجومين للعدو شمال غرب تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.ونتيجة ذلك تم تحييد ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدفع غفوزديكا، ومدفعان من طراز "دي-30".
https://sputnikarabic.ae/20230720/القوات-الروسية-تدمير-مراكز-قيادة-واتصالات-وذخير-لثلاثة-ألوية-أوكرانية--عاجل-1079244832.html
https://sputnikarabic.ae/20230720/دوي-انفجارات-في-مقاطعات-سومي-وأوديسا-ونيكولايف-بأوكرانيا-1079235079.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يواصل "ثأر جسر القرم" مدمرا مخازن القوارب الأوكرانية في أوديسا

11:23 GMT 20.07.2023 (تم التحديث: 12:02 GMT 20.07.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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دمر الجيش الروسي، اليوم الخميس، مستودعات السلاح الاستراتيجية للجيش الأوكراني في مقاطعة أوديسا ومدينة نيكولاييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، شن ضربات انتقامية بأسلحة عالية الدقة على مخازن إنتاج ومستودعات تخزين القوارب المسيرة في مناطق من مدينة أوديسا وإيليتشيفسك، في مقاطعة أوديسا".
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة مدينة نيكولاييف، تم تدمير مرافق البنية التحتية للوقود ومستودعات الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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تم تدمير جميع المنشآت المحددة وحققت الضربة أهدافها بنجاح.

وأضاف البيان: "خلال النهار، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية القيام بعمليات هجومية في اتجاهات دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك".
وعلى محور دونيتسك، ونتيجة للأعمال المنسقة والفعالة لوحدات مجموعة "الجنوب" والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم صد 16 هجومًا معاديًا بنجاح في مناطق بيلوغوروفكا، وبيرفومايسكوي وفيسيولي وكراسنوغوروفكا وماريينكا وكليشييقكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 210 جندي أوكراني، وعربة قتال مصفحة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع "إم 777"، وآخرين من طراز "أكاتسيا" و"غفوزديكا"، بالإضافة إلى "مدافع مستا بي" و"دي- 20" و"دي- 30".
وعلى محور كوبيانسك، دمر سلاحا الطيران والمدفعية التابعين لقوات مجموعة "الغرب" تجمع القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي مولتشانوفو وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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بلغت خسائر العدو 110 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مشاة، وأربع مركبات خاصة، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا بي" وآخر من طراز "دي- 20".
في اتجاه كراسني ليمان، صدت قوات مجموعة "المركز" خلال النهار، هجومين للعدو شمال غرب تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم دحر وتدمير وحدات الألوية الميكانيكية 21 و 63 و 67 التابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا في منطقتي يامبولوفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وحقول سيريبريانسكي بواسطة الضربات الجوية ونيران المدفعية.
ونتيجة ذلك تم تحييد ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدفع غفوزديكا، ومدفعان من طراز "دي-30".
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