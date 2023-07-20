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https://sputnikarabic.ae/20230720/الخارجية-الروسية-الولايات-المتحدة-تطالب-زيلينسكي-بمواصلة-الهجوم-المضاد-بأي-ثمن--1079240732.html
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تطالب زيلينسكي بمواصلة "الهجوم المضاد" بأي ثمن
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تطالب زيلينسكي بمواصلة "الهجوم المضاد" بأي ثمن
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة غير راضية عن الوضع في أوكرانيا، وتطالب فلاديمير زيلينسكي،... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T08:46+0000
2023-07-20T08:46+0000
العالم
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وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية: "من الواضح أن الوضع الحالي في مسرح العمليات العسكرية، لا يناسبهم [الولايات المتحدة الأمريكية]، ويطلبون الآن من نظام زيلينسكي شيئا واحدا، وهو تعويض الأموال المستثمرة فيه، ومواصلة الهجوم الانتحاري المضاد بأي ثمن".في وقت سابق، قال مارك ميلي، رئيس لجنة أركان البنتاغون، إن "الهجوم المضاد" للقوات الأوكرانية سيكون طويلا ودمويا. بدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وعلى محور زابوروجيه، في 4 يونيو/حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية دربها الـ"ناتو" وسلحها بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" المشهورة. وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 11 يوليو/ تموز الجاري، أن العدو لم يحقق أهدافه على أي محور، وتجاوزت خسائره 26 ألف جندي و1244 دبابة وآلاف المعدات و21 طائرة، و6 مروحيات.
https://sputnikarabic.ae/20230720/الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-أوكرانيا-في-مقاطعة-زابوروجيه-1079238212.html
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العالم

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تطالب زيلينسكي بمواصلة "الهجوم المضاد" بأي ثمن

08:46 GMT 20.07.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Libkos
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة غير راضية عن الوضع في أوكرانيا، وتطالب فلاديمير زيلينسكي، بمواصلة "الهجوم المضاد"، بأي ثمن.
وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية: "من الواضح أن الوضع الحالي في مسرح العمليات العسكرية، لا يناسبهم [الولايات المتحدة الأمريكية]، ويطلبون الآن من نظام زيلينسكي شيئا واحدا، وهو تعويض الأموال المستثمرة فيه، ومواصلة الهجوم الانتحاري المضاد بأي ثمن".
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه
07:54 GMT
في وقت سابق، قال مارك ميلي، رئيس لجنة أركان البنتاغون، إن "الهجوم المضاد" للقوات الأوكرانية سيكون طويلا ودمويا.
بدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وعلى محور زابوروجيه، في 4 يونيو/حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية دربها الـ"ناتو" وسلحها بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" المشهورة.
وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 11 يوليو/ تموز الجاري، أن العدو لم يحقق أهدافه على أي محور، وتجاوزت خسائره 26 ألف جندي و1244 دبابة وآلاف المعدات و21 طائرة، و6 مروحيات.
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