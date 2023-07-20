https://sputnikarabic.ae/20230720/الخارجية-الروسية-توجه-نصيحة-للاستخبارات-البريطانية-1079248070.html
الخارجية الروسية توجه نصيحة للاستخبارات البريطانية
الخارجية الروسية توجه نصيحة للاستخبارات البريطانية
نصحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، رئيس المخابرات البريطانية، ريتشارد مور، الذي دعا "المواطنين الروس إلى التعاون مع... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T12:47+0000
2023-07-20T12:47+0000
2023-07-20T12:48+0000
روسيا
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ونشرت زاخاروفا عبر حسابها على "تلغرام" صورة لضابط أمن في السفارة البريطانية في موسكو، تم تصويره برفقة رجل يرتدي قميصًا يحمل رمز "Z". وقد أرفقت الصورة مع تعليق، قائلة: "قبل أيام، دعا مدير المخابرات البريطانية، ريتشارد مور، الروس إلى التعاون مع المخابرات البريطانية".وأضافت: "سيكون من الأفضل أن يراقب ريتشارد موظفيه، وإلا فإن ضابط الأمن في السفارة البريطانية في موسكو، أندرو كوبولد، (في الوسط)، وفقًا للصور، يشارك أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة".ودعا مور المواطنين الروس إلى التعاون مع المخابرات البريطانية، ووضع حد لما أسماه بـ "إراقة الدماء"، معتبرًا أنه "ليس أمام روسيا فرصة تذكر لاستعادة مواقعها في أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230718/بريطانيا-تنفي-تورطها-في-الهجوم-الإرهابي-على-جسر-القرم-1079159671.html
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روسيا
الخارجية الروسية توجه نصيحة للاستخبارات البريطانية
12:47 GMT 20.07.2023 (تم التحديث: 12:48 GMT 20.07.2023) تابعنا عبر
نصحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، رئيس المخابرات البريطانية، ريتشارد مور، الذي دعا "المواطنين الروس إلى التعاون مع المخابرات البريطانية"، بمراقبة الموظفين الذين يعملون لديهم بشكل أفضل.
ونشرت زاخاروفا عبر حسابها على "تلغرام" صورة لضابط أمن في السفارة البريطانية في موسكو، تم تصويره برفقة رجل يرتدي قميصًا يحمل رمز "Z". وقد أرفقت الصورة مع تعليق، قائلة: "قبل أيام، دعا مدير المخابرات البريطانية، ريتشارد مور، الروس إلى التعاون مع المخابرات البريطانية".
وأضافت: "سيكون من الأفضل أن يراقب ريتشارد موظفيه، وإلا فإن ضابط الأمن في السفارة البريطانية في موسكو، أندرو كوبولد، (في الوسط)، وفقًا للصور، يشارك أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة".
ودعا مور المواطنين الروس إلى التعاون مع المخابرات البريطانية، ووضع حد لما أسماه بـ "إراقة الدماء"، معتبرًا أنه "ليس أمام روسيا فرصة تذكر لاستعادة مواقعها في أوكرانيا".