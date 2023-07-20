https://sputnikarabic.ae/20230720/الرئاسة-العراقية-تستدعي-السفيرة-الأمريكية-في-بغداد-1079237421.html

الرئاسة العراقية تستدعي السفيرة الأمريكية في بغداد

الرئاسة العراقية تستدعي السفيرة الأمريكية في بغداد

أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية أنها ستستدعي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد لبحث تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، ضد... 20.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-20T07:05+0000

2023-07-20T07:05+0000

2023-07-20T07:05+0000

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/04/1078732237_0:53:3077:1784_1920x0_80_0_0_7213393bd620df9566b0dc1342fe15f1.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الرئاسة، بيانا أعربت فيه عن خيبة أملها حيال الاتهامات التي وجهها ميلر إلى الحكومة العراقية والرئاسة، مؤكدة أن المرسوم الجمهوري الذي تم إلغاؤه لا يتماشى مع دستور البلاد. أعلن متحدث باسم رئاسة الجمهورية في العراق أن الحكومة العراقية عملت بجدية مع الولايات المتحدة منذ اعتماد الدستور في عام 2005 لبناء نظام قانوني فعال يضمن حقوق جميع المواطنين. وأكد أن دور رئيس الجمهورية هو حماية الدستور والأطر القانونية المنصوص عليها، ولا يحق له اتخاذ إجراءات تتعارض مع الدستور العراقي. وأضاف المتحدث أن سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بالكاردينال لويس ساكو، لا يؤثر على وضعه الديني أو القانوني، وأن البطريرك يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم. وأوضح أن السلطات القضائية والدستورية أكدت منذ عام 2018، أن رئيس الجمهورية ليس لديه أي سلطة في شأن إصدار مراسيم رئاسية لأي رؤساء طوائف دينية، بما في ذلك الطوائف المسيحية والإيزيدية والإسلامية وغيرها في العراق.وأشار المتحدث إلى أنه من الناحية الدستورية لا يجوز لرئيس الجمهورية في العراق تعيين أو إقالة رئيس طائفة يتم اختياره من قبل أتباعه، ولا يمكن للرئيس تفضيل أي مجموعة على أخرى.وأكد أن الرئيس يحترم المسيحيين في العراق ويدافع عن حقوقهم، ويعارض بشدة أي تهديدات أو تصريحات مسيئة للكنيسة أو لأي طائفة أخرى في العراق.يذكر أن مئات العراقيين كانوا قد تظاهروا، يوم الجمعة الماضي، أمام السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، مطالبين بوضع حد لتدخلات سفيرة واشنطن في شؤون بلادهم.ورفع المتظاهرون صورا لقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، واللذين اغتالتهما أمريكا في غارة جوية قرب مطار بغداد في 7 يناير/ كانون الثاني 2020.

https://sputnikarabic.ae/20221124/المبعوث-الروسي-الخاص-إلى-سوريا-النشاط-المتزايد-للأكراد-في-سوريا-والعراق-بتوجيه-من-الولايات-المتحدة--1070489268.html

https://sputnikarabic.ae/20230720/الخارجية-العراقية-تدين-بـأشد-العبارات-حادثة-حرق-مقر-السفارة-السويدية-لدى-بغداد--1079235210.html

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار