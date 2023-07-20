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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230720/القوات-الروسية-تدمير-مراكز-قيادة-واتصالات-وذخير-لثلاثة-ألوية-أوكرانية--عاجل-1079244832.html
القوات الروسية تدمر مراكز قيادة واتصالات وذخيرة لثلاثة ألوية أوكرانية
القوات الروسية تدمر مراكز قيادة واتصالات وذخيرة لثلاثة ألوية أوكرانية
دمرت القوات الروسية مستودعي ذخيرة تابعين للواء المجوقل رقم 81 واللواء 110 الميكانيكي الأوكرانيين في منطقتي سيريبريانكا وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T11:36+0000
2023-07-20T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس: "في منطقتي أفدييفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز الاتصالات للواء الآلي 110 ومركز قيادة اللواء الآلي 63 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت الإجراءات المنسقة لقوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) هجومين للعدو في منطقتي ستارومايورسكوي وأوروزينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور زابوروجيه، تم تدمير وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفودانيليفكا ولوبكوف في مقاطعة زابوروجيه.بالإضافة إلى ذلك تم إيقاف أعمال مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع في مناطق ميرني وتشارفيني في مقاطعة زابوروجيه. وعلى محور خيرسون تم تحييد ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر "دي- 30".واعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس"، إضافة إلى 32 مسيرة أوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230720/الجيش-الروسي-يواصل-ثأر-جسر-القرم-ويدمر-مخازن-القوارب-المسيرة-الاوكرانية-في-أوديسا--عاجل-1079244454.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مراكز قيادة واتصالات وذخيرة لثلاثة ألوية أوكرانية

11:36 GMT 20.07.2023 (تم التحديث: 12:11 GMT 20.07.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankovمدفعية 2إس5 "غياتسينت" تطلق النار ضمن إطار تدريب شامل.
مدفعية 2إس5 غياتسينت تطلق النار ضمن إطار تدريب شامل. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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دمرت القوات الروسية مستودعي ذخيرة تابعين للواء المجوقل رقم 81 واللواء 110 الميكانيكي الأوكرانيين في منطقتي سيريبريانكا وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس: "في منطقتي أفدييفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز الاتصالات للواء الآلي 110 ومركز قيادة اللواء الآلي 63 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".
وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت الإجراءات المنسقة لقوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) هجومين للعدو في منطقتي ستارومايورسكوي وأوروزينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

في مناطق ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وليفادين في مقاطعة زابوروجيه، تم استهداف تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.

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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:23 GMT
وعلى محور زابوروجيه، تم تدمير وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفودانيليفكا ولوبكوف في مقاطعة زابوروجيه.
بالإضافة إلى ذلك تم إيقاف أعمال مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع في مناطق ميرني وتشارفيني في مقاطعة زابوروجيه.

وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 170 جنديًا أوكرانيًا وست دبابات وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين، بالإضافة إلى مدفعي "مستا- بي" و"دي-20".

وعلى محور خيرسون تم تحييد ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر "دي- 30".
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس"، إضافة إلى 32 مسيرة أوكرانية.
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