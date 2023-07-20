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https://sputnikarabic.ae/20230720/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تبلغ-عن-إلحاق-أضرار-بالمرافق-اللوجستية-في-مقاطعة-أوديسا-1079236564.html
القوات المسلحة الأوكرانية تبلغ عن إلحاق أضرار بالمرافق اللوجستية في مقاطعة أوديسا
القوات المسلحة الأوكرانية تبلغ عن إلحاق أضرار بالمرافق اللوجستية في مقاطعة أوديسا
أعلنت السكرتيرة الصحفية لقوات الدفاع الأوكرانية "الجنوب"، ناتاليا جومينيوك، على الهواء على قناة "تيليمارافون" الأوكرانية أن المنشآت اللوجستية ومبنى إداري في... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T05:11+0000
2023-07-20T05:13+0000
العالم
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وقالت جومينيوك: "حدثت إصابات في مقاطعتي نيكولايف وأوديسا... دمر مبنى إداري في أوديسا. وما زالت تحدد العواقب... كانت الضربات في المقاطعة موجهة على المنشآت اللوجستية - المستودعات".في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات ليلية في أوديسا وسومي.دأب الجيش الروسي على مهاجمة الصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول. ومنذ ذلك الحين، يتم إطلاق إنذارات الغارات الجوية في مناطقها كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230720/دوي-انفجارات-في-مقاطعات-سومي-وأوديسا-ونيكولايف-بأوكرانيا-1079235079.html
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العالم
العالم

القوات المسلحة الأوكرانية تبلغ عن إلحاق أضرار بالمرافق اللوجستية في مقاطعة أوديسا

05:11 GMT 20.07.2023 (تم التحديث: 05:13 GMT 20.07.2023)
© Sputnik . E. Sveta / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أوديسا
مدينة أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
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أعلنت السكرتيرة الصحفية لقوات الدفاع الأوكرانية "الجنوب"، ناتاليا جومينيوك، على الهواء على قناة "تيليمارافون" الأوكرانية أن المنشآت اللوجستية ومبنى إداري في مقاطعة أوديسا تضررت نتيجة الانفجارات.
وقالت جومينيوك: "حدثت إصابات في مقاطعتي نيكولايف وأوديسا... دمر مبنى إداري في أوديسا. وما زالت تحدد العواقب... كانت الضربات في المقاطعة موجهة على المنشآت اللوجستية - المستودعات".
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دوي انفجارات "قوية" في مقاطعات سومي وأوديسا ونيكولايف الأوكرانية
01:34 GMT
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات ليلية في أوديسا وسومي.
دأب الجيش الروسي على مهاجمة الصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول. ومنذ ذلك الحين، يتم إطلاق إنذارات الغارات الجوية في مناطقها كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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