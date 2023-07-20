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https://sputnikarabic.ae/20230720/الكرملين-يعلق-على-نشر-قوات-بولندية-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-1079243140.html
الكرملين يعلق على نشر قوات بولندية على الحدود مع بيلاروسيا
الكرملين يعلق على نشر قوات بولندية على الحدود مع بيلاروسيا
أعرب الكرملين عن قلقه بشأن نقل قوات بولندية إضافية إلى الحدود مع بيلاروسيا. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T10:48+0000
2023-07-20T10:48+0000
روسيا
العالم
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أجاب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بناءً على طلب من الصحفيين للتعليق على إعادة انتشار لواءين على الحدود مع بيلاروسيا: "بالطبع، هذا يثير القلق، في الواقع هذه عدوانية بولندا، هذا الموقف العدواني حقًا، تجاه كل من روسيا وبيلاروسيا، سبب لزيادة الاهتمام".وكانت قد قررت السلطات البولندية تعزيز حرس حدودها مع بيلاروسيا بإرسال 500 ضابط شرطة إضافيين من "وحدات مكافحة الإرهاب".وقال وزير الشؤون الداخلية والإدارة البولندي، ماريوس كامينسكي، إن الحدود البولندية مع بيلاروسيا سيتم تعزيزها بـ 500 ضابط شرطة.وصرح نائب رئيس الوزراء البولندي رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، في 28 حزيران/ يونيو الماضي، بأن بولندا ستعزز حدودها مع بيلاروسيا بسبب وجود مقاتلين من مجموعة "فاغنر" هناك.وقال كاتشينسكي للصحفيين: "من المحتمل أن يكون لدينا وضع جديد في بيلاروسيا، ووفقًا للبيانات المتاحة، هناك نحو 8000 جندي هناك. هذا عنصر يهدد أوكرانيا، وهو عنصر يهدد ليتوانيا ويهدد بولندا أيضًا".
https://sputnikarabic.ae/20230702/بولندا-ترسل-500-عنصر-أمن-جديد-لتعزيز-حدودها-مع-بيلاروسيا-1078661099.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين يعلق على نشر قوات بولندية على الحدود مع بيلاروسيا

10:48 GMT 20.07.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanskiانتشار قوات حرس الحدود البولنديين على الحدود بين بولندا و بيلاروسيا، 18 أغسطس 2021
انتشار قوات حرس الحدود البولنديين على الحدود بين بولندا و بيلاروسيا، 18 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
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أعرب الكرملين عن قلقه بشأن نقل قوات بولندية إضافية إلى الحدود مع بيلاروسيا.
أجاب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بناءً على طلب من الصحفيين للتعليق على إعادة انتشار لواءين على الحدود مع بيلاروسيا: "بالطبع، هذا يثير القلق، في الواقع هذه عدوانية بولندا، هذا الموقف العدواني حقًا، تجاه كل من روسيا وبيلاروسيا، سبب لزيادة الاهتمام".
وكانت قد قررت السلطات البولندية تعزيز حرس حدودها مع بيلاروسيا بإرسال 500 ضابط شرطة إضافيين من "وحدات مكافحة الإرهاب".
سيارة شرطة تقوم بدوريات على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
بولندا ترسل 500 عنصر أمن جديد لتعزيز حدودها مع بيلاروسيا
2 يوليو, 13:21 GMT
وقال وزير الشؤون الداخلية والإدارة البولندي، ماريوس كامينسكي، إن الحدود البولندية مع بيلاروسيا سيتم تعزيزها بـ 500 ضابط شرطة.
وصرح نائب رئيس الوزراء البولندي رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، في 28 حزيران/ يونيو الماضي، بأن بولندا ستعزز حدودها مع بيلاروسيا بسبب وجود مقاتلين من مجموعة "فاغنر" هناك.
وقال كاتشينسكي للصحفيين: "من المحتمل أن يكون لدينا وضع جديد في بيلاروسيا، ووفقًا للبيانات المتاحة، هناك نحو 8000 جندي هناك. هذا عنصر يهدد أوكرانيا، وهو عنصر يهدد ليتوانيا ويهدد بولندا أيضًا".
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