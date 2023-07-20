https://sputnikarabic.ae/20230720/تبون-الاتفاقات-المبرمة-مع-الصين-ضخمة-وترقى-إلى-مستوى-العلاقات-السياسية-الطيبة-1079239998.html
تبون: الاتفاقات المبرمة مع الصين "ضخمة" وترقى إلى مستوى العلاقات السياسية الطيبة
تبون: الاتفاقات المبرمة مع الصين "ضخمة" وترقى إلى مستوى العلاقات السياسية الطيبة
التقى رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بممثلين عن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الصين، ضمن زيارته الرسمية لهذا البلد، التي بدأت... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
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وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن تبون استمع خلال الاجتماع إلى مخاوف واهتمامات المتحدثين، بما في ذلك الطلاب ورجال الأعمال المقيمين في الصين، وردّ على أسئلتهم حول مسائل مختلفة. وأكد الرئيس تبون أن نتائج زيارته الرسمية إلى الصين "إيجابية جدا"، وأن المشاريع والاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الجانب الصيني "ضخمة وتعود بالمنفعة المتبادلة" للبلدين.وأضاف، أن هذه الزيارة فتحت "كافة آفاق الاستثمار" بين البلدين الصديقين، وأوضح الرئيس تبون أنه تم الاتفاق على تكثيف الوفود الطلابية بين البلدين، وأن الحكومة الصينية وافقت على "تقوية الحركة السياحية نحو الجزائر". وأشار الرئيس تبون إلى أن الجزائر تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية الطيبة بين البلدين.وأكد الرئيس الجزائري أن الجزائر تتقدم بثبات لتحقيق تفوق على مستوى القارة الأفريقية في المجالات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية.وقال الرئيس تبون إن الفكر التحرري للجزائر لم يتغير، واستقلال الجزائر تحقق بثمن غالٍ، وأضاف: "الجزائر تحتاج للخبرة الصينية، ونأمل أن نصل إلى نتائج إيجابية في أقرب وقت".وأشاد الرئيس تبون بالعلاقات بين البلدين، واصفًا إياها بالـ"جيدة جدا"، في ثالث أيام زيارته إلى الصين بدعوة من نظيره الصيني، شي جين بينغ، وذكر أن البلدين يتبادلان المساعدة بشكل مطلق، مضيفًا أن الصين دولة صديقة، وهي اليوم من أقوى دول العالم اقتصاديا ودبلوماسيا وعسكريا، حسبما نقلته الإذاعة الوطنية الجزائرية.
https://sputnikarabic.ae/20230717/الاتجاه-شرقا-الجزائر-تعزز-تموقعها-الاقتصادي-بزيارة-تبون-إلى-الصين--1079152449.html
https://sputnikarabic.ae/20230625/لاستخراج-الحديد-من-غار-جبيلات-استثمارات-صينية-ضخمة-في-الجزائر-1078480536.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الجزائر, الصين, الأخبار
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الجزائر, الصين, الأخبار
تبون: الاتفاقات المبرمة مع الصين "ضخمة" وترقى إلى مستوى العلاقات السياسية الطيبة
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التقى رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بممثلين عن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الصين، ضمن زيارته الرسمية لهذا البلد، التي بدأت يوم الاثنين الماضي.
وقالت صحيفة
"النهار" الجزائرية إن تبون استمع خلال الاجتماع إلى مخاوف واهتمامات المتحدثين، بما في ذلك الطلاب ورجال الأعمال المقيمين في الصين، وردّ على أسئلتهم حول مسائل مختلفة.
وأكد الرئيس تبون أن نتائج زيارته الرسمية إلى الصين "إيجابية جدا"، وأن المشاريع والاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الجانب الصيني "ضخمة وتعود بالمنفعة المتبادلة" للبلدين.
وأضاف، أن هذه الزيارة فتحت "كافة آفاق الاستثمار" بين البلدين الصديقين، وأوضح الرئيس تبون أنه تم الاتفاق على تكثيف الوفود الطلابية بين البلدين، وأن الحكومة الصينية وافقت على "تقوية الحركة السياحية نحو الجزائر". وأشار الرئيس تبون إلى أن الجزائر
تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية الطيبة بين البلدين.
وأكد الرئيس الجزائري أن الجزائر تتقدم بثبات لتحقيق تفوق على مستوى القارة الأفريقية في المجالات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية.
وقال الرئيس تبون إن الفكر التحرري للجزائر لم يتغير، واستقلال الجزائر تحقق بثمن غالٍ، وأضاف: "الجزائر تحتاج للخبرة الصينية، ونأمل أن نصل إلى نتائج إيجابية في أقرب وقت
".
وأشاد الرئيس تبون بالعلاقات بين البلدين، واصفًا إياها بالـ"جيدة جدا"، في ثالث أيام زيارته إلى الصين بدعوة من نظيره الصيني، شي جين بينغ، وذكر أن البلدين يتبادلان المساعدة بشكل مطلق، مضيفًا أن الصين دولة صديقة، وهي اليوم من أقوى دول العالم اقتصاديا ودبلوماسيا وعسكريا، حسبما نقلته الإذاعة الوطنية الجزائرية
.