https://sputnikarabic.ae/20230720/تبون-الجزائر-تسترجع-مكانتها-لدى-الدول-الكبرى-والصديقة-1079240132.html
تبون: الجزائر تسترجع مكانتها لدى الدول الكبرى والصديقة
تبون: الجزائر تسترجع مكانتها لدى الدول الكبرى والصديقة
صرح الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، خلال زيارته للصين الشعبية، أن كل ما تم القيام به هو لمصلحة الشعب الجزائري. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T08:22+0000
2023-07-20T08:22+0000
2023-07-20T08:22+0000
العالم العربي
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كما بيّن رئيس الجمهورية، خلال لقائه بممثلي أفراد الجالية الجزائرية، أن الجزائر اليوم "استرجعت مكانتها، لدى الدول الكبرى والدول الصديقة".وأشار الرئيس تبون إلى علاقات الجزائر الطيبة مع دول عدة، قائلا: "الجزائر لديها علاقات طيبة مع الصين وتركيا وروسيا وقطر، ومع دول صديقة في أوروبا كإيطاليا والبرتغال".ويوم أمس الأربعاء، أكد الرئيس تبون أن الجزائر تتقدم بثبات لتحقيق تفوق على مستوى القارة الأفريقية في المجالات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية. وقال تبون إن الفكر التحرري للجزائر لم يتغير، واستقلال الجزائر تحقّق بثمن غالٍ، وأضاف: "الجزائر تحتاج للخبرة الصينية، ونأمل أن نصل إلى نتائج إيجابية في أقرب وقت".وأشاد الرئيس تبون، أمس، في ثالث أيام زيارته إلى الصين، بالعلاقات بين البلدين، واصفًا إياها بالـ"جيدة جدا"، وأن البلدين يتبادلان المساعدة بشكل مطلق، مضيفًا أن الصين دولة صديقة، وهي اليوم من أقوى دول العالم اقتصاديا ودبلوماسيا وعسكريا، حسبما نقلته الإذاعة الوطنية الجزائرية.
https://sputnikarabic.ae/20230719/تبون-الجزائر-تمضي-بخطى-ثابتة-لتصبح-دولة-متفوقة-أفريقيا-1079224947.html
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العالم العربي
تبون: الجزائر تسترجع مكانتها لدى الدول الكبرى والصديقة
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صرح الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، خلال زيارته للصين الشعبية، أن كل ما تم القيام به هو لمصلحة الشعب الجزائري.
كما بيّن رئيس الجمهورية، خلال لقائه بممثلي أفراد الجالية الجزائرية، أن الجزائر اليوم "استرجعت مكانتها، لدى الدول الكبرى والدول الصديقة".
ويوم أمس الأربعاء، أكد الرئيس تبون أن الجزائر تتقدم بثبات لتحقيق تفوق على مستوى القارة الأفريقية في المجالات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية. وقال تبون إن الفكر التحرري للجزائر لم يتغير، واستقلال الجزائر تحقّق بثمن غالٍ، وأضاف: "الجزائر تحتاج للخبرة الصينية، ونأمل أن نصل إلى نتائج إيجابية في أقرب وقت
".
وأشاد الرئيس تبون، أمس، في ثالث أيام زيارته إلى الصين، بالعلاقات بين البلدين، واصفًا إياها بالـ"جيدة جدا"، وأن البلدين يتبادلان المساعدة بشكل مطلق، مضيفًا أن الصين دولة صديقة، وهي اليوم من أقوى دول العالم اقتصاديا ودبلوماسيا وعسكريا، حسبما نقلته الإذاعة الوطنية الجزائرية
.