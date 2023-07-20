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تصويت... هل الدول العربية ملزمة بطرد سفراء السويد أسوة بالعراق؟
https://sputnikarabic.ae/20230720/تصويت-هل-الدول-العربية-ملزمة-بطرد-سفراء-السويد-أسوة-بالعراق؟-1079247460.html
تصويت... هل الدول العربية ملزمة بطرد سفراء السويد أسوة بالعراق؟
تصويت... هل الدول العربية ملزمة بطرد سفراء السويد أسوة بالعراق؟
تسببت حادثة إحراق القرآن بجدل كبير في العالم العربي والإسلامي، ونددت أغلب الدول بهذه الحادثة، وبسماح سلطات السويد بتكرارها بشكل مستفز. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T12:27+0000
2023-07-20T12:29+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
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وتصاعد الخلاف بين العراق والسويد على خلفية الحادثة، حيث أحرق متظاهرون عراقيون اليوم السفارة السويدية، وطالب العراق بتسليم حارق القرآن عن طريق الإنتربول الدولي.برأيك، هل يتوجب على الدول العربية القيام بالخطوة العراقية تنديدا بحرق القرآن من جهة، وتضامنا مع العراق كدولة عربية من جهة أخرى؟وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اقتحم مئات المتظاهرين مقر السفارة السويدية في بغداد، احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم، وأضرموا النيران فيها.وأعلنت الحكومة العراقية إلقاء القبض على المتسببين في حرق السفارة السويدية في بغداد، وإحالتهم إلى القضاء، كما قرر إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق بشأن الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وجاء الحادث بعد ساعات فقط من موافقة الشرطة السويدية على حدث آخر، اليوم الخميس، خارج السفارة العراقية في ستوكهولم، إذ يخطط المنظمون لحرق مصحف آخر والعلم العراقي.
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы

تصويت... هل الدول العربية ملزمة بطرد سفراء السويد أسوة بالعراق؟

12:27 GMT 20.07.2023 (تم التحديث: 12:29 GMT 20.07.2023)
© Sputnik . Vladimir Pesnyaمهرجان القرآن السنوي في موسكو في مسجد موسكو الكبير
مهرجان القرآن السنوي في موسكو في مسجد موسكو الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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تسببت حادثة إحراق القرآن بجدل كبير في العالم العربي والإسلامي، ونددت أغلب الدول بهذه الحادثة، وبسماح سلطات السويد بتكرارها بشكل مستفز.
وتصاعد الخلاف بين العراق والسويد على خلفية الحادثة، حيث أحرق متظاهرون عراقيون اليوم السفارة السويدية، وطالب العراق بتسليم حارق القرآن عن طريق الإنتربول الدولي.

وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وزارة خارجية بلاده بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم.

برأيك، هل يتوجب على الدول العربية القيام بالخطوة العراقية تنديدا بحرق القرآن من جهة، وتضامنا مع العراق كدولة عربية من جهة أخرى؟
عدد الأصوات64
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اقتحم مئات المتظاهرين مقر السفارة السويدية في بغداد، احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم، وأضرموا النيران فيها.
وأعلنت الحكومة العراقية إلقاء القبض على المتسببين في حرق السفارة السويدية في بغداد، وإحالتهم إلى القضاء، كما قرر إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق بشأن الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وجاء الحادث بعد ساعات فقط من موافقة الشرطة السويدية على حدث آخر، اليوم الخميس، خارج السفارة العراقية في ستوكهولم، إذ يخطط المنظمون لحرق مصحف آخر والعلم العراقي.
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