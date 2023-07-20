تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:34 GMT 20.07.2023
05:34 GMT 20.07.2023
05:33 GMT 20.07.2023
دوي انفجارات "قوية" في مقاطعات سومي وأوديسا ونيكولايف الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات قوية في مقاطعات سومي وأوديسا ونيكولايف في أوكرانيا وتفعيل منظومات الدفاع الجوي، تحسبا لضربة صاروخية روسية.
05:33 GMT 20.07.2023
قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، يوم الأربعاء، إن استمرار الدعم العسكري الأمريكي لكييف لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب وتسبب في وقوع مزيد من الضحايا.