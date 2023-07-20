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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230720/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1079236729.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T05:34+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
مجنزرة أم تي أل بي الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:34 GMT 20.07.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:34 GMT 20.07.2023
مدينة أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
القوات المسلحة الأوكرانية تبلغ عن إلحاق أضرار بالمرافق اللوجستية في مقاطعة أوديسا
05:11 GMT
05:34 GMT 20.07.2023
سيارة إسعاف تنقل المعارض الروسي ألكسي نافالني من مشفى في أومسك الروسية إلى برلين في ألمانيا، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل فتاة إثر هجوم طائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم
03:22 GMT
05:33 GMT 20.07.2023
دوي انفجارات "قوية" في مقاطعات سومي وأوديسا ونيكولايف الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات قوية في مقاطعات سومي وأوديسا ونيكولايف في أوكرانيا وتفعيل منظومات الدفاع الجوي، تحسبا لضربة صاروخية روسية.
05:33 GMT 20.07.2023
أنطونوف: الدعم العسكري الأمريكي لكييف يطيل أمد معاناة نظام زيلينسكي
قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، يوم الأربعاء، إن استمرار الدعم العسكري الأمريكي لكييف لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب وتسبب في وقوع مزيد من الضحايا.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:01 GMT
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