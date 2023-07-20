عربي
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230720/جندي-أوكراني-يستيقظ-في-الأسر-لدى-القوات-الروسية-1079240857.html
جندي أوكراني يستيقظ في الأسر لدى القوات الروسية
جندي أوكراني يستيقظ في الأسر لدى القوات الروسية
قال الجندي الأوكراني يفغيني غولودنوف، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، إنه بناءً على أوامر من القائد، ذهب للراحة بعد حفر خندق طوال يوم بأكمله، واستيقظ... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T09:05+0000
2023-07-20T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059261288_0:46:3477:2001_1920x0_80_0_0_011c90d91292140c1f4b95c93c48c53f.jpg
صرح الجندي غولدونوف: "تم ندبنا لـ"الكتيبة 28"، وتم أخذ 4 جنود من كل وحدة، ولم يذهب معهم قائد الوحدة أو نائبه أو حتى قائد الكتيبة، ثم بدأنا بحفر الخنادق في مواقع جديدة، حفرناها على مدار اليوم، وبحلول المساء قال لي قائد وحدة أخرى غير وحدتي: اذهب إلى الفراش".وأضاف، موضحًا أنه كان يحفر خندقا برفقة زميله: "اخلد إلى الفراش، سيأتي (زميلك) يوقظك عندما تحين نوبتك في الموقع". وختم قوله: "سواء انسحبوا أو اهربوا، لا أعرف، لكن القوات الروسية التي أيقظتني بالفعل".اعترف غولودنوف بأنه يريد الآن العودة إلى المنزل بأقرب وقت ممكن، وليس "العودة إلى هذا الجحيم".وكما يدّعي أنه تم استدعاؤه كسائق، ولكن بسبب عدم حصوله على سيارة، اضطر إلى اقتراض المال وشراء وسيلة نقل لتلبية احتياجات الوحدة بمفرده.ويوم أمس الأربعاء، أحبطت القوات الروسية 4 هجمات للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان، ودمرت مستودعا للذخيرة في بلدة يامبول، مكبدةً العدو نحو 100 جندي.وذكرت الدفاع الروسية، أمس، أنه تم القضاء على قوات ومعدات العدو، بالإضافة إلى تدمير ثمانية مستودعات ذخيرة للواء الجبلي الثالث والعشرين والثالث والثلاثين والآلي رقم 128 وألوية المدفعية 44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230719/الجيش-الروسي-يحبط-4-هجمات-أوكرانية-ويدمر-مستودعا-للذخيرة-1079219494.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059261288_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_9e0385d561c7dcc9ccb32bcade67b783.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

جندي أوكراني يستيقظ في الأسر لدى القوات الروسية

09:05 GMT 20.07.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قال الجندي الأوكراني يفغيني غولودنوف، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، إنه بناءً على أوامر من القائد، ذهب للراحة بعد حفر خندق طوال يوم بأكمله، واستيقظ في الأسر لدى القوات الروسية.
صرح الجندي غولدونوف: "تم ندبنا لـ"الكتيبة 28"، وتم أخذ 4 جنود من كل وحدة، ولم يذهب معهم قائد الوحدة أو نائبه أو حتى قائد الكتيبة، ثم بدأنا بحفر الخنادق في مواقع جديدة، حفرناها على مدار اليوم، وبحلول المساء قال لي قائد وحدة أخرى غير وحدتي: اذهب إلى الفراش".
وأضاف، موضحًا أنه كان يحفر خندقا برفقة زميله: "اخلد إلى الفراش، سيأتي (زميلك) يوقظك عندما تحين نوبتك في الموقع". وختم قوله: "سواء انسحبوا أو اهربوا، لا أعرف، لكن القوات الروسية التي أيقظتني بالفعل".
اعترف غولودنوف بأنه يريد الآن العودة إلى المنزل بأقرب وقت ممكن، وليس "العودة إلى هذا الجحيم".
وكما يدّعي أنه تم استدعاؤه كسائق، ولكن بسبب عدم حصوله على سيارة، اضطر إلى اقتراض المال وشراء وسيلة نقل لتلبية احتياجات الوحدة بمفرده.
جنود روس خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط 4 هجمات أوكرانية ويدمر مستودعا للذخيرة
أمس, 11:30 GMT
ويوم أمس الأربعاء، أحبطت القوات الروسية 4 هجمات للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان، ودمرت مستودعا للذخيرة في بلدة يامبول، مكبدةً العدو نحو 100 جندي.
وذكرت الدفاع الروسية، أمس، أنه تم القضاء على قوات ومعدات العدو، بالإضافة إلى تدمير ثمانية مستودعات ذخيرة للواء الجبلي الثالث والعشرين والثالث والثلاثين والآلي رقم 128 وألوية المدفعية 44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة زابوروجيه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала