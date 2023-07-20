https://sputnikarabic.ae/20230720/جندي-أوكراني-يستيقظ-في-الأسر-لدى-القوات-الروسية-1079240857.html

جندي أوكراني يستيقظ في الأسر لدى القوات الروسية

جندي أوكراني يستيقظ في الأسر لدى القوات الروسية

قال الجندي الأوكراني يفغيني غولودنوف، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، إنه بناءً على أوامر من القائد، ذهب للراحة بعد حفر خندق طوال يوم بأكمله، واستيقظ... 20.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-20T09:05+0000

2023-07-20T09:05+0000

2023-07-20T09:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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صرح الجندي غولدونوف: "تم ندبنا لـ"الكتيبة 28"، وتم أخذ 4 جنود من كل وحدة، ولم يذهب معهم قائد الوحدة أو نائبه أو حتى قائد الكتيبة، ثم بدأنا بحفر الخنادق في مواقع جديدة، حفرناها على مدار اليوم، وبحلول المساء قال لي قائد وحدة أخرى غير وحدتي: اذهب إلى الفراش".وأضاف، موضحًا أنه كان يحفر خندقا برفقة زميله: "اخلد إلى الفراش، سيأتي (زميلك) يوقظك عندما تحين نوبتك في الموقع". وختم قوله: "سواء انسحبوا أو اهربوا، لا أعرف، لكن القوات الروسية التي أيقظتني بالفعل".اعترف غولودنوف بأنه يريد الآن العودة إلى المنزل بأقرب وقت ممكن، وليس "العودة إلى هذا الجحيم".وكما يدّعي أنه تم استدعاؤه كسائق، ولكن بسبب عدم حصوله على سيارة، اضطر إلى اقتراض المال وشراء وسيلة نقل لتلبية احتياجات الوحدة بمفرده.ويوم أمس الأربعاء، أحبطت القوات الروسية 4 هجمات للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان، ودمرت مستودعا للذخيرة في بلدة يامبول، مكبدةً العدو نحو 100 جندي.وذكرت الدفاع الروسية، أمس، أنه تم القضاء على قوات ومعدات العدو، بالإضافة إلى تدمير ثمانية مستودعات ذخيرة للواء الجبلي الثالث والعشرين والثالث والثلاثين والآلي رقم 128 وألوية المدفعية 44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة زابوروجيه.

https://sputnikarabic.ae/20230719/الجيش-الروسي-يحبط-4-هجمات-أوكرانية-ويدمر-مستودعا-للذخيرة-1079219494.html

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العالم, روسيا