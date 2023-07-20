https://sputnikarabic.ae/20230720/خبير-عسكري-أمريكي-يكشف-عن-نقطة-ضعف-الجيش-الأوكراني-1079249326.html
خبير عسكري أمريكي يكشف عن نقطة ضعف الجيش الأوكراني
خبير عسكري أمريكي يكشف عن نقطة ضعف الجيش الأوكراني
يعتقد الخبير، فرانز ستيفان غادي، أن الجيش الأوكراني يخسر المعارك في الجبهة بسبب عدم قدرته على القيام بعمليات مشتركة معقدة وواسعة النطاق، وليس نتيجة ضعف مساعدة... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T13:26+0000
2023-07-20T13:26+0000
2023-07-20T13:26+0000
العالم
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وقال الخبير: "دون القتال الجماعي المعقد، تصبح القوات الأوكرانية المتقدمة عرضة للأنظمة الروسية المضادة للدبابات والمدفعية وما إلى ذلك. الأمر لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا، نحن لا نرى أسلوبًا منهجيًا لاختراق نظام الدفاع الروسي".كما أوضح غادي أن القتال المشترك هو مفهوم معقد يتضمن الجمع الفعال للقدرات المتاحة، مثال على ذلك هو استخدام وسائل الهندسة لتمكين المشاة من المناورة، ودعمها بقوة نارية متحركة ومدفعية ونيران أخرى بعيدة المدى، وطائرات لشن ضربات جوية كقوة موحدة ومتماسكة.ووفقًا للخبير، إذا لم تبدأ القوات المسلحة الأوكرانية في القتال وفقًا لهذا المفهوم، فستستمر في خسارة المعارك، ولن تؤدي عمليات إرسال الأسلحة الأمريكية، بما في ذلك دبابات "أبرامز"، إلى قلب الموازين نحو كييف، حسبما ذكرت صحيفة "بيزنس إنسايدر".
https://sputnikarabic.ae/20230720/صاروخ-روسي-يثير-هلع-أوكرانيا-ويدق-ناقوس-الخطر-في-الغرب-1079248484.html
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العالم
خبير عسكري أمريكي يكشف عن نقطة ضعف الجيش الأوكراني
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يعتقد الخبير، فرانز ستيفان غادي، أن الجيش الأوكراني يخسر المعارك في الجبهة بسبب عدم قدرته على القيام بعمليات مشتركة معقدة وواسعة النطاق، وليس نتيجة ضعف مساعدة الـ"ناتو"، وهو ما يشكو منه القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني.
وقال الخبير: "دون القتال الجماعي المعقد، تصبح القوات الأوكرانية المتقدمة عرضة للأنظمة الروسية المضادة للدبابات والمدفعية وما إلى ذلك. الأمر لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا، نحن لا نرى أسلوبًا منهجيًا لاختراق نظام الدفاع الروسي".
كما أوضح غادي أن القتال المشترك هو مفهوم معقد يتضمن الجمع الفعال للقدرات المتاحة، مثال على ذلك هو استخدام وسائل الهندسة لتمكين المشاة من المناورة، ودعمها بقوة نارية متحركة ومدفعية ونيران أخرى بعيدة المدى، وطائرات لشن ضربات جوية كقوة موحدة ومتماسكة.
ووفقًا للخبير، إذا لم تبدأ القوات المسلحة الأوكرانية في القتال وفقًا لهذا المفهوم
، فستستمر في خسارة المعارك، ولن تؤدي عمليات إرسال الأسلحة الأمريكية، بما في ذلك دبابات "أبرامز"، إلى قلب الموازين نحو كييف، حسبما ذكرت صحيفة "بيزنس إنسايدر".