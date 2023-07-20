https://sputnikarabic.ae/20230720/دولة-عربية-ضمن-أكثر-10-دول-تلوثا-حول-العالم-1079250433.html

دولة عربية ضمن أكثر 10 دول تلوثا حول العالم

دولة عربية ضمن أكثر 10 دول تلوثا حول العالم

كشفت إحصائيات جديدة عن دولة عربية وحيدة، ضمن قائمة أكثر 10 دول تلوثا حول العالم. 20.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-20T14:11+0000

2023-07-20T14:11+0000

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وجاء لبنان في المركز الثالث في قائمة منظمة "عالم الإحصاء" (World of Statics)، حيث تواجه أزمة هائلة في إدارة النفايات منذ عام 2015، بسبب عجز السلطة السياسية على معالجتها وإيجاد خطة متكاملة لإدارتها، ما نتج عنه أنهار القمامة في الشوارع واصطدامها في البحر، وكذلك انتشار المكبات والمطامر العشوائية في كل أنحاء البلاد.وتعاني مدن لبنانية أكثر من غيرها من مشكلة تراكم النفايات، مثل صيدا جنوبا، وعكار شمالا، بينما المناطق التي تواجه مشكلة أقل فهي العاصمة بيروت وجبل لبنان، وفقا لوزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، في تصريحات صحفية.وأكد ياسين أنه يحاول منذ عامين إبقاء القطاع صامدا بالحد الأدنى، للحفاظ على النظافة العامة.وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أظهرت تقارير أعدها فوج الهندسة في الجيش اللبناني والخبير في معالجة النفايات وإنتاج الطاقة، ريمون متري، والهيئة الوطنية للطاقة الذرية، وجود غاز الميثان القابل للانفجار في جبل نفايات طرابلس، شمالي لبنان، ما ينذر بوقوع كارثة "مشابهة لانفجار مرفأ بيروت".وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أطلق مؤسس "إدارة نفايات لبنان" والناشط البيئي، بيار بعقليني، مبادرة فريدة من نوعها لإعادة تدوير النفايات، خدمة "درايف ثرو"، والتي تقوم فكرتها على تقديم المال مقابل النفايات.المركز الأول: منغوليااحتلت منغوليا، الواقعة في آسيا الوسطى، المركز الأول في قائمة أكثر دول العالم تلوثا لعام 2023، والتي تواجه أزمة تلوث شديدة، نتيجة اعتمادها على الفحم في التدفئة والطاقة، ومعاناتها كذلك من عواصف ترابية تسبب رداءة جودة الهواء.المركز الثاني: ميانمارجاءت في المركز الثاني في القائمة ميانمار، التي تعاني من تلوث الهواء الناتج عن حرق المنتجات الزراعية، وانبعاثات السيارات.المركز الرابع: غاناتعاني من تلوث المياه وإزالة الغابات بسبب أنشطة تعدين الذهب.المركز الخامس: نيجيرياتعاني أكبر دولة في قارة أفريقيا من حيث عدد السكان، من تلوث شديد نتيجة النتاج الصناعي، وكذلك من أزمة في المياه والأراضي، الناتجة عن الانسكابات النفطية.وفي المراكز التالية، تأتي أفغانستان في المركز السادس، وبنغلاديش في المركز السابع، وفيتنام في المركز الثامن، ونيبال في المركز التاسع، بينما جاءت بيرو في المركز العاشر.

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