https://sputnikarabic.ae/20230720/روسيا-تلزم-الدبلوماسيين-البريطانيين-بالإبلاغ-عن-تحركاتهم-على-أراضيها-1079249030.html
روسيا تلزم الدبلوماسيين البريطانيين بالإبلاغ عن تحركاتهم على أراضيها
روسيا تلزم الدبلوماسيين البريطانيين بالإبلاغ عن تحركاتهم على أراضيها
صرحت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا بصدد تطبيق "إجراء إخطار" للتنقل على أراضيها لموظفي البعثات الدبلوماسية البريطانية، وقد تم إبلاغ القائم بالأعمال في البلاد. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T13:23+0000
2023-07-20T13:23+0000
2023-07-20T13:23+0000
العالم
روسيا
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وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "تم إبلاغ الجانب البريطاني بقرار إدخال "إجراء إخطار" لحركة موظفي البعثات الدبلوماسية البريطانية على أراضي بلادنا".وأشارت الوزارة إلى أن الجهود المتواصلة من جانب لندن في هدم العلاقات مع موسكو، وشيطنة روسيا، وتعقيد عمل بعثاتها الخارجية، ستلقى ردا حاسما.كما تم إبلاغ القائم بالأعمال بعدم جواز دعم الأعمال الإرهابية لأوكرانيا.ويوم الاثنين الماضي، علقت بريطانيا في اللجنة الخاصة للدفاع في البرلمان البريطاني، على الهجوم الإرهابي الأخير على جسر القرم، الذي نفذه نظام كييف الإرهابي. وقال رئيس اللجنة توبياس إلوود، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن الهجوم الإرهابي على جسر القرم سيؤدي إلى تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.ورأى إلوود أن ما حدث يشير إلى انتقال "الهجوم المضاد الأوكراني إلى مرحلة جديدة في الصراع الحاصل".
https://sputnikarabic.ae/20230717/لندن-تعلق-على-هجوم-كييف-الأخيرعلى-جسر-القرم--1079141861.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
روسيا تلزم الدبلوماسيين البريطانيين بالإبلاغ عن تحركاتهم على أراضيها
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صرحت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا بصدد تطبيق "إجراء إخطار" للتنقل على أراضيها لموظفي البعثات الدبلوماسية البريطانية، وقد تم إبلاغ القائم بالأعمال في البلاد.
وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "تم إبلاغ الجانب البريطاني بقرار إدخال "إجراء إخطار" لحركة موظفي البعثات الدبلوماسية البريطانية على أراضي بلادنا".
وأشارت الوزارة إلى أن الجهود المتواصلة من جانب لندن في هدم العلاقات مع موسكو
، وشيطنة روسيا، وتعقيد عمل بعثاتها الخارجية، ستلقى ردا حاسما.
ويوم الاثنين الماضي، علقت بريطانيا في اللجنة الخاصة للدفاع في البرلمان البريطاني، على الهجوم الإرهابي الأخير على جسر القرم، الذي نفذه نظام كييف الإرهابي.
ورأى إلوود أن ما حدث يشير إلى انتقال "الهجوم المضاد الأوكراني إلى مرحلة جديدة في الصراع الحاصل".