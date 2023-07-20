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https://sputnikarabic.ae/20230720/شرطي-ينقذ-طفلا-غريقا-في-اللحظات-الأخيرة-فيديو-1079242897.html
شرطي ينقذ طفلا غريقا في اللحظات الأخيرة... فيديو
شرطي ينقذ طفلا غريقا في اللحظات الأخيرة... فيديو
تناقلت وسائل الإعلام مقاطع فيديو أظهرت حسن تصرف رجل شرطة أمريكي أنقذ طفلا من الموت بعدما كاد يغرق في بركة سباحة. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T10:33+0000
2023-07-20T10:33+0000
مجتمع
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منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتظهر المقاطع التي التقطت بواسطة كاميرا ضابط في قسم شرطة ستيرلنغ هايتس في ولاية ميشيغان الأمريكية لحظات درامية لعملية إنقاذ الطفل كان على وشك الغرق في بركة سباحة خلال حفل عائلي. وعندما وصل الضابط، كان الأب قد سحب ابنه البالغ من العمر عامين من قاع البركة وبدأ في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي له، ليرى الضابط وجه الطفل الأزرق وهو يكافح للتنفس.التقط الضابط الصبي الصغير وضرب ظهره عدة مرات للمساعدة في تنظيف مجرى الهواء، ليستعيد الطفل بعدها تنفسه بشكل طبيعي.
الولايات المتحدة الأمريكية
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نادي الفيديو, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

شرطي ينقذ طفلا غريقا في اللحظات الأخيرة... فيديو

10:33 GMT 20.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورشرطي مرور - روسيا
شرطي مرور - روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
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تناقلت وسائل الإعلام مقاطع فيديو أظهرت حسن تصرف رجل شرطة أمريكي أنقذ طفلا من الموت بعدما كاد يغرق في بركة سباحة.
وتظهر المقاطع التي التقطت بواسطة كاميرا ضابط في قسم شرطة ستيرلنغ هايتس في ولاية ميشيغان الأمريكية لحظات درامية لعملية إنقاذ الطفل كان على وشك الغرق في بركة سباحة خلال حفل عائلي.
وعندما وصل الضابط، كان الأب قد سحب ابنه البالغ من العمر عامين من قاع البركة وبدأ في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي له، ليرى الضابط وجه الطفل الأزرق وهو يكافح للتنفس.
التقط الضابط الصبي الصغير وضرب ظهره عدة مرات للمساعدة في تنظيف مجرى الهواء، ليستعيد الطفل بعدها تنفسه بشكل طبيعي.
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