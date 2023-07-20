https://sputnikarabic.ae/20230720/ضابط-أمريكي-يكشف-خطة-روسية-لتدمير-الجيش-الأوكراني-في-أوديسا-1079253277.html
ضابط أمريكي يكشف خطة روسية لتدمير الجيش الأوكراني في أوديسا
ضابط أمريكي يكشف خطة روسية لتدمير الجيش الأوكراني في أوديسا
أعلن ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن "الجيش الروسي سيقوم قريبًا بتصفية القواعد العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في أوديسا بالكامل، من أجل... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T14:57+0000
2023-07-20T14:57+0000
2023-07-20T14:57+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال ريتر، اليوم الخميس، في مقابلة مع الصحفي ستيفن غاردنر: "روسيا ستتأكد من أن أوديسا لم تعد تستخدم كمنصة لشن هجمات على أراضيها".ووفقا له، فإن موسكو لديها حل فعال لهذه المشكلة، والتي تنطوي على تدمير الإمكانات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة.ودمر الجيش الروسي، اليوم الخميس، مستودعات السلاح الاستراتيجية للجيش الأوكراني في مقاطعة أوديسا ومدينة نيكولاييف.بالإضافة إلى ذلك، في منطقة مدينة نيكولاييف، تم تدمير مرافق البنية التحتية للوقود ومستودعات الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230720/صاروخ-روسي-يثير-هلع-أوكرانيا-ويدق-ناقوس-الخطر-في-الغرب-1079248484.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
ضابط أمريكي يكشف خطة روسية لتدمير الجيش الأوكراني في أوديسا
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أعلن ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن "الجيش الروسي سيقوم قريبًا بتصفية القواعد العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في أوديسا بالكامل، من أجل تحييد التهديد لشبه جزيرة القرم".
وقال ريتر، اليوم الخميس، في مقابلة مع الصحفي ستيفن غاردنر: "روسيا ستتأكد من أن أوديسا لم تعد تستخدم كمنصة لشن هجمات على أراضيها".
حيث أصبحت المدينة منصة انطلاق لمثل هذه الضربات.
ووفقا له، فإن موسكو لديها حل فعال لهذه المشكلة، والتي تنطوي على تدمير الإمكانات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة.
وخلص ريتر إلى أن هذا يقضي على التهديد (ضد روسيا) في البحر الأسود.
ودمر الجيش الروسي، اليوم الخميس، مستودعات السلاح الاستراتيجية للجيش الأوكراني في مقاطعة أوديسا ومدينة نيكولاييف.
واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، شن ضربات انتقامية بأسلحة عالية الدقة على مخازن إنتاج ومستودعات تخزين القوارب المسيرة، في مناطق من مدينة أوديسا وإيليتشيفسك، في مقاطعة أوديسا.
بالإضافة إلى ذلك
، في منطقة مدينة نيكولاييف، تم تدمير مرافق البنية التحتية للوقود ومستودعات الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.