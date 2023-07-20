https://sputnikarabic.ae/20230720/طائرة-مسيرة-أوكرانية-تهاجم-رازدولنيو-في-القرم-وفرض-حالة-الطوارئ-1079237314.html
طائرة مسيرة أوكرانية تهاجم رازدولنيو في القرم وفرض حالة الطوارئ
طائرة مسيرة أوكرانية تهاجم رازدولنيو في القرم وفرض حالة الطوارئ
قالت حكومة القرم لوكالة "سبوتنيك" إن منطقة رازدولنيو، الواقعة شمال غربي شبه جزيرة القرم بالقرب من ساحل البحر الأسود، تعرضت لهجوم ليلي من طائرة مسيرة معادية. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T06:59+0000
2023-07-20T06:59+0000
2023-07-20T06:59+0000
روسيا
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وقالت حكومة المنطقة "شنت الضربة في الليل على قرية رازدولنيو. كانت فتاة مراهقة في الشارع أصيبت بشظية. لسوء الحظ لم يتم إنقاذها".كما أكدت الحكومة أنه تم فرض حالة الطوارئ على مستوى البلديات في رازدولنيو، التي هاجمتها الطائرة.وكان قد أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن فتاة مراهقة لقيت مصرعها وأصيبت أربعة مبانٍ إدارية في غارة بطائرة مسيرة معادية شمال غربي القرم.
https://sputnikarabic.ae/20230720/مقتل-فتاة-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-شمال-غرب-القرم-1079235678.html
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روسيا
طائرة مسيرة أوكرانية تهاجم رازدولنيو في القرم وفرض حالة الطوارئ
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قالت حكومة القرم لوكالة "سبوتنيك" إن منطقة رازدولنيو، الواقعة شمال غربي شبه جزيرة القرم بالقرب من ساحل البحر الأسود، تعرضت لهجوم ليلي من طائرة مسيرة معادية.
وقالت حكومة المنطقة "شنت الضربة في الليل على قرية رازدولنيو. كانت فتاة مراهقة في الشارع أصيبت بشظية. لسوء الحظ لم يتم إنقاذها".
كما أكدت الحكومة أنه تم فرض حالة الطوارئ على مستوى البلديات في رازدولنيو، التي هاجمتها الطائرة.
وكان قد أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن فتاة مراهقة لقيت مصرعها وأصيبت أربعة مبانٍ إدارية في غارة بطائرة مسيرة معادية شمال غربي القرم.