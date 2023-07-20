عربي
https://sputnikarabic.ae/20230720/طائرة-مسيرة-أوكرانية-تهاجم-رازدولنيو-في-القرم-وفرض-حالة-الطوارئ-1079237314.html
طائرة مسيرة أوكرانية تهاجم رازدولنيو في القرم وفرض حالة الطوارئ
طائرة مسيرة أوكرانية تهاجم رازدولنيو في القرم وفرض حالة الطوارئ
قالت حكومة القرم لوكالة "سبوتنيك" إن منطقة رازدولنيو، الواقعة شمال غربي شبه جزيرة القرم بالقرب من ساحل البحر الأسود، تعرضت لهجوم ليلي من طائرة مسيرة معادية. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T06:59+0000
2023-07-20T06:59+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101506/46/1015064626_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_fcb5e791bfb4b45f92d36e0ccdd2cb34.jpg
وقالت حكومة المنطقة "شنت الضربة في الليل على قرية رازدولنيو. كانت فتاة مراهقة في الشارع أصيبت بشظية. لسوء الحظ لم يتم إنقاذها".كما أكدت الحكومة أنه تم فرض حالة الطوارئ على مستوى البلديات في رازدولنيو، التي هاجمتها الطائرة.وكان قد أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن فتاة مراهقة لقيت مصرعها وأصيبت أربعة مبانٍ إدارية في غارة بطائرة مسيرة معادية شمال غربي القرم.
https://sputnikarabic.ae/20230720/مقتل-فتاة-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-شمال-غرب-القرم-1079235678.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101506/46/1015064626_123:0:879:567_1920x0_80_0_0_ad81ce9ef57723752eb3f83e32a8c683.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

طائرة مسيرة أوكرانية تهاجم رازدولنيو في القرم وفرض حالة الطوارئ

06:59 GMT 20.07.2023
© Fotolia / Alexabelovشاطئ القرم
شاطئ القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© Fotolia / Alexabelov
تابعنا عبرTelegramNabd
قالت حكومة القرم لوكالة "سبوتنيك" إن منطقة رازدولنيو، الواقعة شمال غربي شبه جزيرة القرم بالقرب من ساحل البحر الأسود، تعرضت لهجوم ليلي من طائرة مسيرة معادية.
وقالت حكومة المنطقة "شنت الضربة في الليل على قرية رازدولنيو. كانت فتاة مراهقة في الشارع أصيبت بشظية. لسوء الحظ لم يتم إنقاذها".
سيارة إسعاف تنقل المعارض الروسي ألكسي نافالني من مشفى في أومسك الروسية إلى برلين في ألمانيا، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل فتاة إثر هجوم طائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم
03:22 GMT
كما أكدت الحكومة أنه تم فرض حالة الطوارئ على مستوى البلديات في رازدولنيو، التي هاجمتها الطائرة.
وكان قد أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن فتاة مراهقة لقيت مصرعها وأصيبت أربعة مبانٍ إدارية في غارة بطائرة مسيرة معادية شمال غربي القرم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:34 GMTЗенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала