https://sputnikarabic.ae/20230720/علماء-يحددون-6-أنواع-من-الأطعمة-يهدد-نقصها-القلب-1079237723.html

علماء يحددون 6 أنواع من الأطعمة يهدد نقصها القلب

علماء يحددون 6 أنواع من الأطعمة يهدد نقصها القلب

قام فريق دولي من الباحثين بتحليل النظام الغذائي لنحو 245 ألف شخص حول العالم وتحديد ستة أنواع من الأطعمة، أدى نقصها إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية... 20.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-20T07:41+0000

2023-07-20T07:41+0000

2023-07-20T07:41+0000

مجتمع

الصحة

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تقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 18 مليون شخص يموتون كل عام بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وهو ما يمثل 32 في المئة من مجموع الوفيات في جميع أنحاء العالم، 85% من هذه الوفيات ناجمة عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية، من بين الأسباب الرئيسية لمشاكل القلب، سوء التغذية.في السابق، أكد العلماء مرارًا وتكرارًا أهمية النظام الغذائي لحالة جسم الإنسان - من النوم السليم إلى الصحة العقلية. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فقد ركز العلماء بشكل أساسي على مخاطر بعض الأطعمة التي تميز النظام الغذائي الغربي، ولم يجروا المزيد من الأبحاث العالمية حول الأطعمة "الصحية".لمعرفة كيفية تأثير بعض الأطعمة التي تعتبر صحية على حالة القلب والأوعية الدموية، قام فريق دولي من العلماء بدمج البيانات من عدة دراسات. كانت العينة النهائية نحو 245 ألف شخص يعيشون في 80 دولة، ما جعل من الممكن توسيع نطاق السكان المشمولين بشكل كبير، وليس قصره على دول العالم الغربي.أظهرت النتائج بشكل لا لبس فيه أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات والأسماك ومنتجات الألبان يرتبط بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات في جميع مناطق العالم، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض حيث يتم استهلاك هذه المنتجات بشكل منخفض.ومع ذلك، أكد العلماء أنه بالإضافة إلى الاختيار الصحيح للمنتجات، يجب مراعاة الاعتدال في التغذية، على سبيل المثال، إن تأثير قلة استهلاك اللحوم والحبوب (إذا كان خبز الحبوب الكاملة ولحوم مسلوقة) على الصحة لا يقل عن تأثير الأسماك أو الحليب.للبقاء بصحة جيدة، أدخل الفواكه والخضروات في كل وجبة، والمكسرات مرة واحدة في اليوم، ومنتجات الألبان مرتين في اليوم، وفقًا لنتائج الباحثين، المقدمة في مجلة "European Heart Journal"، يجب أن تؤكل البقوليات ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع، ويجب أن تؤكل "الأسماك" يومين على الأقل من سبعة.البدائل المحتملة لمثل هذه الأطعمة تشمل اللحوم الحمراء أو الدواجن من الأطعمة الحيوانية والحبوب الكاملة من الأغذية النباتية.

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