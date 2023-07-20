عربي
روسيا تلزم الدبلوماسيين البريطانيين بالإبلاغ عن تحركاتهم على أراضيها
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230720/غرق-مدينة-ليبية-بعد-انفجار-نهر-صناعي-صور-وفيديو-1079248267.html
غرق مدينة ليبية بعد انفجار نهر صناعي... صور وفيديو
غرق مدينة ليبية بعد انفجار نهر صناعي... صور وفيديو
تعرضت مدينة أجدابيا الليبية، اليوم الخميس، للغرق نتيجة انفجار خط مياه النهر الصناعي الذي يربط بينها وبين مدينة بنغازي. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T13:04+0000
2023-07-20T13:04+0000
مجتمع
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063694713_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_2acb90a73006d0776142e271443d684d.jpg
وقال المتحدث باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، إن تسرب المياه في المحطة 41 الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، تسبب بغرق بعض المزارع ودخول المياه بعض المنازل، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وأشار الساعدي إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار بشرية، فيما قدر هدر المياه الناتج عن التسرب بنحو 500 ألف متر مكعب.وفسر الساعدي وقوع التسرب نتيجة "الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء".وأعلن المتحدث باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، عن قطع المياه عن المدن الواقعة بين بنغازي وأجدابيا لمدة غير معلومة، وأن فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسريب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063694713_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ca656ebd42f556f7b8287ec36598b06e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن

غرق مدينة ليبية بعد انفجار نهر صناعي... صور وفيديو

13:04 GMT 20.07.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمدينة بنغازي، ليبيا، 16 يونيو/ حزيران 2022
مدينة بنغازي، ليبيا، 16 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
مدينة بنغازي، ليبيا، 16 يونيو/ حزيران 2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبرTelegramNabd
تعرضت مدينة أجدابيا الليبية، اليوم الخميس، للغرق نتيجة انفجار خط مياه النهر الصناعي الذي يربط بينها وبين مدينة بنغازي.
وقال المتحدث باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، إن تسرب المياه في المحطة 41 الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، تسبب بغرق بعض المزارع ودخول المياه بعض المنازل، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
وأشار الساعدي إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار بشرية، فيما قدر هدر المياه الناتج عن التسرب بنحو 500 ألف متر مكعب.
وفسر الساعدي وقوع التسرب نتيجة "الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء".
وأعلن المتحدث باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، عن قطع المياه عن المدن الواقعة بين بنغازي وأجدابيا لمدة غير معلومة، وأن فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسريب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала