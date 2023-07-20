https://sputnikarabic.ae/20230720/قطع-العلاقات-الدبلوماسية-بين-العراق-والسويد-1079254363.html
قطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق والسويد
قطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق والسويد
نناقش في هذه الحلقة: هجوم مكثف على القرم وزابوروجيه؛ سوريا تتهم تركيا بقطع المياه عن مواطنيها وأردوغان في تصريح مثير للجدل لن نخرج من سوريا؛ قطع العلاقات... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T15:36+0000
2023-07-20T15:36+0000
2023-07-20T15:59+0000
حصاد الأسبوع
راديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/14/1079253749_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_98d87e059eecb602215fefd241531b4d.png
قطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق والسويد
قطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق والسويد
وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم. كما "وجّه السوداني بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، على خلفية حرق نسخة من القرآن الكريم".حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي جاسم الغرابي: خبير: تعطيش تركيا للشعب السوري سيلغي أي خطوة تجاه تطبيع العلاقاتأدانت وزارة الخارجية السورية تعطيش المواطنين السوريين من قبل تركيا و"قسد"، بعد قطع مياه محطة علوك والوحيدة التي تغذي المنطقة بالمياه الصالحة للشرب، وطالبت مجلس الأمن بالتدخل.حول هذا الموضوع، قال عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد لـ"حصاد الأسبوع": التفاصيل في الملف الصوتي..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/14/1079253749_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_026b66bf1711b76b965bd31336d92a5b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
قطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق والسويد
15:36 GMT 20.07.2023 (تم التحديث: 15:59 GMT 20.07.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: هجوم مكثف على القرم وزابوروجيه؛ سوريا تتهم تركيا بقطع المياه عن مواطنيها وأردوغان في تصريح مثير للجدل لن نخرج من سوريا؛ قطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق والسويد؛ روسيا ترفض تمديد صفقة الحبوب دون تنفيذ البند الروسي من الاتفاق؛ توقيع اتفاقيات استراتيجية بين الجزائر والصين.
وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم. كما "وجّه السوداني بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، على خلفية حرق نسخة من القرآن الكريم".
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي جاسم الغرابي:
كنت أتوقع قطع العلاقات لأن ما فعلته السويد لا يندرج تحت بند الحرية الشخصية، بل هو استفزاز لكل المسلمين ولا أحد يرضى بذلك، والمسلم يحترم كل الكتب السماوية والمقدسة ولا يقدم على هذا العمل، علما أنني أعتبر أن حرق القرآن خطأ وأيضا حرق سفارة السويد في بغداد خطأ، كلا الفعلين مرفوض.
خبير: تعطيش تركيا للشعب السوري سيلغي أي خطوة تجاه تطبيع العلاقات
أدانت وزارة الخارجية السورية تعطيش المواطنين السوريين من قبل تركيا و"قسد"، بعد قطع مياه محطة علوك والوحيدة التي تغذي المنطقة بالمياه الصالحة للشرب، وطالبت مجلس الأمن بالتدخل.
حول هذا الموضوع، قال عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد لـ"حصاد الأسبوع":
هذا عمل غير إنساني وسيؤدي إلى تفاقم الأمراض وانتشار الأوبئة كالكوليرا وغيرها، بسبب عدم تمكن المواطنين من الحصول على مياه الشرب أو المياه النظيفة الصالحة للاستخدام البشري، وإن هذا الملف سيؤثر بكل تأكيد على سير عملية تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.
التفاصيل في الملف الصوتي..