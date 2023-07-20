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https://sputnikarabic.ae/20230720/لافروف-يشارك-في-لقاء-استثنائي-لوزراء-خارجية-بريكس--1079239918.html
لافروف يشارك في لقاء استثنائي لوزراء خارجية "بريكس"
لافروف يشارك في لقاء استثنائي لوزراء خارجية "بريكس"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيشارك في لقاء استثنائي لوزراء خارجية "بريكس" يعقد في وقت لاحق من اليوم. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T08:02+0000
2023-07-20T08:19+0000
روسيا
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيشارك في 20 تموز/يوليو، في لقاء استثنائي لوزراء خارجية "بريكس"، عبر الفيديو، وسيبحث المشاركون التحضير للقمة في جنوب أفريقيا.وأضافت زاخاروفا: "سيبحث المشاركون تعزيز الشراكة الاستراتيجية، بما في ذلك وتطويرها المؤسساتي. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتحضيرات القمة الـ15 لبريكس من 22 إلى 24 أغسطس / آب"، المقرر عقدها في جمهورية جنوب أفريقيا.وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أعلن أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر المشاركة في قمة بريكس عبر الفيديو، وستكون هذه مشاركة كاملة، وسيحضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاجتماع نفسه.وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "قرر الرئيس بوتين المشاركة في قمة بريكس عبر الفيديو. ستكون هذه مشاركة كاملة. وسيحضر الوزير لافروف الاجتماع نفسه".وستعقد القمة في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب.، وسيحضر الحدث قادة الصين والبرازيل والهند.ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
https://sputnikarabic.ae/20230719/الكرملين-الرئيس-بوتين-يقرر-المشاركة-في-قمة-بريكس-عبر-الفيديو--1079224019.html
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لافروف يشارك في لقاء استثنائي لوزراء خارجية "بريكس"

08:02 GMT 20.07.2023 (تم التحديث: 08:19 GMT 20.07.2023)
© وزارة الخارجية الروسية / الانتقال إلى بنك الصورزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عمان
زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© وزارة الخارجية الروسية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيشارك في لقاء استثنائي لوزراء خارجية "بريكس" يعقد في وقت لاحق من اليوم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيشارك في 20 تموز/يوليو، في لقاء استثنائي لوزراء خارجية "بريكس"، عبر الفيديو، وسيبحث المشاركون التحضير للقمة في جنوب أفريقيا.

وجاء في إحاطة زاخاروفا: "في 20 يوليو/ تموز، سيشارك وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) في لقاء استثنائي لوزراء خارجية "بريكس" عبر الاتصال المرئي".

وأضافت زاخاروفا: "سيبحث المشاركون تعزيز الشراكة الاستراتيجية، بما في ذلك وتطويرها المؤسساتي. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتحضيرات القمة الـ15 لبريكس من 22 إلى 24 أغسطس / آب"، المقرر عقدها في جمهورية جنوب أفريقيا.
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أعلن أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر المشاركة في قمة بريكس عبر الفيديو، وستكون هذه مشاركة كاملة، وسيحضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاجتماع نفسه.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
الكرملين: الرئيس بوتين يقرر المشاركة في قمة "بريكس" عبر الفيديو
أمس, 13:39 GMT
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "قرر الرئيس بوتين المشاركة في قمة بريكس عبر الفيديو. ستكون هذه مشاركة كاملة. وسيحضر الوزير لافروف الاجتماع نفسه".

وكانت قد أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يشارك في قمة "بريكس" المقرر عقدها في جنوب أفريقيا، مبينةً أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيترأس وفد روسيا نيابة عن الرئيس الروسي.

وستعقد القمة في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب.، وسيحضر الحدث قادة الصين والبرازيل والهند.
ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
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