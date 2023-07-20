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وزارة الخارجية: الهند تأمل بأن يحضر بوتين شخصيا قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230720/لانتسيت-تخوض-معركة-ضخمة-على-محور-أرتيوموفسك-وتدمر-كل-شيء-فيديو--1079242473.html
"لانتسيت" تخوض معركة ضخمة على محور أرتيوموفسك وتدمر "كل شيء"... فيديو
"لانتسيت" تخوض معركة ضخمة على محور أرتيوموفسك وتدمر "كل شيء"... فيديو
نشرت وكالة "سبوتنيك" مشاهد لقيام مسيرة "لانتسيت" الروسية بتنفيذ عدة هجمات ناجحة على محور أرتيوموفسك، إذ دمرت المسيرة كل أهدافها. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T10:36+0000
2023-07-20T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد لحظة انقضاض المسيرة على مقر أوكراني وهروب الجنود الأوكرانيين منه قبل تحوله إلى حطام.كما يشاهد أيضا لحظة تدمير المسيرة لنقطة تمركز أوكرانية متخفية بين الأشجار في الغابات، إذ ضربت المسيرة الهدف بدقة وحولته إلى ركام.وتظهر المشاهد أيضا حالة هلع وخوف بين صفوف المقاتلين الأوكرانيين الذين تركوا مقراتهم وفروا منها هاربين قبل أن تتحول إلى كتل من اللهب.وقال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، إن القوات الروسية تمكنت من إفشال هجوم للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية رابوتينو على قسم أوريخوفسكي من خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه.وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له باعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20230720/لانتسيت-وجها-لوجه-أمام-منظومة-الدفاع-الجوي-البريطانية-ستورمر-فيديو-1079241636.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"لانتسيت" تخوض معركة ضخمة على محور أرتيوموفسك وتدمر "كل شيء"... فيديو

10:36 GMT 20.07.2023
© Sputnikلحظة انقضاض لانتسيت روسية على مقر أوكراني
لحظة انقضاض لانتسيت روسية على مقر أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© Sputnik
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نشرت وكالة "سبوتنيك" مشاهد لقيام مسيرة "لانتسيت" الروسية بتنفيذ عدة هجمات ناجحة على محور أرتيوموفسك، إذ دمرت المسيرة كل أهدافها.
وتظهر المشاهد لحظة انقضاض المسيرة على مقر أوكراني وهروب الجنود الأوكرانيين منه قبل تحوله إلى حطام.
كما يشاهد أيضا لحظة تدمير المسيرة لنقطة تمركز أوكرانية متخفية بين الأشجار في الغابات، إذ ضربت المسيرة الهدف بدقة وحولته إلى ركام.
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" وجها لوجه أمام منظومة الدفاع الجوي البريطانية "ستورمر"... فيديو
09:47 GMT
وتظهر المشاهد أيضا حالة هلع وخوف بين صفوف المقاتلين الأوكرانيين الذين تركوا مقراتهم وفروا منها هاربين قبل أن تتحول إلى كتل من اللهب.
وقال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، إن القوات الروسية تمكنت من إفشال هجوم للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية رابوتينو على قسم أوريخوفسكي من خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه.

وأوضح روغوف: "توقف الهجوم الواسع النطاق للقوات الأوكرانية في منطقة رابوتينو، واستخدم العدو في الهجوم العربات المدرعة، بما في ذلك الدبابات، لكن تم صده بنيران كثيفة، وتم استخدام الطيران والمدفعية، وتمت إعادة القوات إلى الغابات".

وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له باعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
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