https://sputnikarabic.ae/20230720/لانتسيت-تخوض-معركة-ضخمة-على-محور-أرتيوموفسك-وتدمر-كل-شيء-فيديو--1079242473.html
"لانتسيت" تخوض معركة ضخمة على محور أرتيوموفسك وتدمر "كل شيء"... فيديو
"لانتسيت" تخوض معركة ضخمة على محور أرتيوموفسك وتدمر "كل شيء"... فيديو
نشرت وكالة "سبوتنيك" مشاهد لقيام مسيرة "لانتسيت" الروسية بتنفيذ عدة هجمات ناجحة على محور أرتيوموفسك، إذ دمرت المسيرة كل أهدافها. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T10:36+0000
2023-07-20T10:36+0000
2023-07-20T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد لحظة انقضاض المسيرة على مقر أوكراني وهروب الجنود الأوكرانيين منه قبل تحوله إلى حطام.كما يشاهد أيضا لحظة تدمير المسيرة لنقطة تمركز أوكرانية متخفية بين الأشجار في الغابات، إذ ضربت المسيرة الهدف بدقة وحولته إلى ركام.وتظهر المشاهد أيضا حالة هلع وخوف بين صفوف المقاتلين الأوكرانيين الذين تركوا مقراتهم وفروا منها هاربين قبل أن تتحول إلى كتل من اللهب.وقال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، إن القوات الروسية تمكنت من إفشال هجوم للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية رابوتينو على قسم أوريخوفسكي من خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه.وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له باعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20230720/لانتسيت-وجها-لوجه-أمام-منظومة-الدفاع-الجوي-البريطانية-ستورمر-فيديو-1079241636.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"لانتسيت" تخوض معركة ضخمة على محور أرتيوموفسك وتدمر "كل شيء"... فيديو
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نشرت وكالة "سبوتنيك" مشاهد لقيام مسيرة "لانتسيت" الروسية بتنفيذ عدة هجمات ناجحة على محور أرتيوموفسك، إذ دمرت المسيرة كل أهدافها.
وتظهر المشاهد لحظة انقضاض المسيرة على مقر أوكراني وهروب الجنود الأوكرانيين منه قبل تحوله إلى حطام.
كما يشاهد أيضا لحظة تدمير المسيرة لنقطة تمركز أوكرانية متخفية بين الأشجار في الغابات، إذ ضربت المسيرة الهدف بدقة وحولته إلى ركام.
وتظهر المشاهد أيضا حالة هلع وخوف بين صفوف المقاتلين الأوكرانيين الذين تركوا مقراتهم وفروا منها هاربين قبل أن تتحول إلى كتل من اللهب.
وقال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، إن القوات الروسية تمكنت من إفشال هجوم للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية رابوتينو على قسم أوريخوفسكي من خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه.
وأوضح روغوف: "توقف الهجوم الواسع النطاق للقوات الأوكرانية في منطقة رابوتينو، واستخدم العدو في الهجوم العربات المدرعة، بما في ذلك الدبابات، لكن تم صده بنيران كثيفة، وتم استخدام الطيران والمدفعية، وتمت إعادة القوات إلى الغابات".
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له باعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.