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موسكو: الأسلحة الجديدة البعيدة المدى دليل على انخراط الاتحاد الأوروبي في الصراع الأوكراني
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230720/لانتسيت-وجها-لوجه-أمام-منظومة-الدفاع-الجوي-البريطانية-ستورمر-فيديو-1079241636.html
"لانتسيت" وجها لوجه أمام منظومة الدفاع الجوي البريطانية "ستورمر"... فيديو
"لانتسيت" وجها لوجه أمام منظومة الدفاع الجوي البريطانية "ستورمر"... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر تدمير المسيرة الروسية "لانتسيت" نظام الدفاع الجوي "ستورمر" التابع للقوات الأوكرانية. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T09:47+0000
2023-07-20T09:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم تدمير النظام باستخدام الطائرة المسيرة "لانتسيت"، وحدث ذلك على محور فولنوفاخا، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".في الفيديو يمكن مشاهدة كيف اكتشفت الطائرة المسيرة نظامًا صاروخيًا مختبئًا بالقرب من غابة ودمرته بضربة واحدة."ستورمر" هو نظام صواريخ بريطاني للدفاع الجوي مثبت على هيكل مجنزر، مصمم للدفاع الجوي للمنطقة القريبة. والقاذفة مصممة خصيصًا مع قرص دوار وحزمتين لحاويات الصواريخ مثبتة على السطح.في المجموع، تحتوي القاذفة على 8 صواريخ - 4 في حزمتين. يتم تخزين 12 صاروخًا آخر في المقصورة الخلفية، ويتم إعادة تحميل القاذفة يدويًا.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"لانتسيت" وجها لوجه أمام منظومة الدفاع الجوي البريطانية "ستورمر"... فيديو

09:47 GMT 20.07.2023
CC0 / Nickel nitride / ZALA Aero UAVsلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
CC0 / Nickel nitride / ZALA Aero UAVs
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر تدمير المسيرة الروسية "لانتسيت" نظام الدفاع الجوي "ستورمر" التابع للقوات الأوكرانية.
تم تدمير النظام باستخدام الطائرة المسيرة "لانتسيت"، وحدث ذلك على محور فولنوفاخا، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
في الفيديو يمكن مشاهدة كيف اكتشفت الطائرة المسيرة نظامًا صاروخيًا مختبئًا بالقرب من غابة ودمرته بضربة واحدة.
"ستورمر" هو نظام صواريخ بريطاني للدفاع الجوي مثبت على هيكل مجنزر، مصمم للدفاع الجوي للمنطقة القريبة. والقاذفة مصممة خصيصًا مع قرص دوار وحزمتين لحاويات الصواريخ مثبتة على السطح.
في المجموع، تحتوي القاذفة على 8 صواريخ - 4 في حزمتين. يتم تخزين 12 صاروخًا آخر في المقصورة الخلفية، ويتم إعادة تحميل القاذفة يدويًا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
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