https://sputnikarabic.ae/20230720/لانتسيت-وجها-لوجه-أمام-منظومة-الدفاع-الجوي-البريطانية-ستورمر-فيديو-1079241636.html
"لانتسيت" وجها لوجه أمام منظومة الدفاع الجوي البريطانية "ستورمر"... فيديو
"لانتسيت" وجها لوجه أمام منظومة الدفاع الجوي البريطانية "ستورمر"... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر تدمير المسيرة الروسية "لانتسيت" نظام الدفاع الجوي "ستورمر" التابع للقوات الأوكرانية. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T09:47+0000
2023-07-20T09:47+0000
2023-07-20T09:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم تدمير النظام باستخدام الطائرة المسيرة "لانتسيت"، وحدث ذلك على محور فولنوفاخا، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".في الفيديو يمكن مشاهدة كيف اكتشفت الطائرة المسيرة نظامًا صاروخيًا مختبئًا بالقرب من غابة ودمرته بضربة واحدة."ستورمر" هو نظام صواريخ بريطاني للدفاع الجوي مثبت على هيكل مجنزر، مصمم للدفاع الجوي للمنطقة القريبة. والقاذفة مصممة خصيصًا مع قرص دوار وحزمتين لحاويات الصواريخ مثبتة على السطح.في المجموع، تحتوي القاذفة على 8 صواريخ - 4 في حزمتين. يتم تخزين 12 صاروخًا آخر في المقصورة الخلفية، ويتم إعادة تحميل القاذفة يدويًا.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"لانتسيت" وجها لوجه أمام منظومة الدفاع الجوي البريطانية "ستورمر"... فيديو
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر تدمير المسيرة الروسية "لانتسيت" نظام الدفاع الجوي "ستورمر" التابع للقوات الأوكرانية.
تم تدمير النظام باستخدام الطائرة المسيرة "لانتسيت"، وحدث ذلك على محور فولنوفاخا، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
في الفيديو يمكن مشاهدة كيف اكتشفت الطائرة المسيرة نظامًا صاروخيًا مختبئًا
بالقرب من غابة ودمرته بضربة واحدة.
"ستورمر" هو نظام صواريخ بريطاني للدفاع الجوي مثبت على هيكل مجنزر، مصمم للدفاع الجوي للمنطقة القريبة. والقاذفة مصممة خصيصًا مع قرص دوار وحزمتين لحاويات الصواريخ مثبتة على السطح.
في المجموع، تحتوي القاذفة على 8 صواريخ - 4 في حزمتين. يتم تخزين 12 صاروخًا آخر في المقصورة الخلفية، ويتم إعادة تحميل القاذفة يدويًا.