https://sputnikarabic.ae/20230720/مشاهد-لاختراق-مدرعات-روسية-نقطة-استراتيجية-رغم-وابل-من-النيران-فيديو-1079253904.html
مشاهد لاختراق مدرعات روسية نقطة استراتيجية رغم "وابل من النيران"... فيديو
مشاهد لاختراق مدرعات روسية نقطة استراتيجية رغم "وابل من النيران"... فيديو
تناقلت مواقع روسية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية، مشاهد تظهر هجوم القوات الروسية على مجمع تهوية منجم "ترودوفسكايا" في ضواحي دونيتسك، حيث سيطرت... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T15:31+0000
2023-07-20T15:31+0000
2023-07-20T15:34+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061828748_0:51:3551:2048_1920x0_80_0_0_174c77e94192c6c5d2edfb77fa9bf2c9.jpg
وفي بداية هذا الأسبوع، تمكن مقاتلون روس من اختراق الخط الأمامي للجبهة بعمق يصل إلى 1 كم، والسيطرة على المنشأة الصناعية تحت نيران المدفعية الأوكرانية الثقيلة. ونجحت القوات الروسية من تثبيت موطئ قدم على خط الدفاع الجديد، على الرغم من مقاومة العدو.في هذا الفيديو، سمحت الصفائح المدرعة المثبتة على عربة "بي إم بي-1" الروسية للطاقم بمواصلة التحرك، بعد أن أصابت قذيفة جسم الآلية وأكملت تنفيذ المهمة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061828748_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_472eae5fc34625b4827070475173d820.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مشاهد لاختراق مدرعات روسية نقطة استراتيجية رغم "وابل من النيران"... فيديو
15:31 GMT 20.07.2023 (تم التحديث: 15:34 GMT 20.07.2023) تابعنا عبر
تناقلت مواقع روسية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية، مشاهد تظهر هجوم القوات الروسية على مجمع تهوية منجم "ترودوفسكايا" في ضواحي دونيتسك، حيث سيطرت القوات على المنطقة ودمرت الدبابات الأوكرانية.
وفي بداية هذا الأسبوع، تمكن مقاتلون روس من اختراق الخط الأمامي للجبهة بعمق يصل إلى 1 كم، والسيطرة على المنشأة الصناعية تحت نيران المدفعية الأوكرانية الثقيلة.
ونجحت القوات الروسية من تثبيت موطئ قدم على خط الدفاع الجديد، على الرغم من مقاومة العدو.
وتجدر الإشارة إلى أهمية تركيب معدات حماية إضافية على المركبات المدرعة.
في هذا الفيديو
، سمحت الصفائح المدرعة المثبتة على عربة "بي إم بي-1" الروسية للطاقم بمواصلة التحرك، بعد أن أصابت قذيفة جسم الآلية وأكملت تنفيذ المهمة.