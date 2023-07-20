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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230720/مشاهد-لمعركة-ضخمة-قوات-مجوقلة-روسية-تدمر-مدرعات-أوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-1079243378.html
مشاهد لمعركة ضخمة... قوات "مجوقلة" روسية تدمر مدرعات أوكرانية على محور أرتيوموفسك
مشاهد لمعركة ضخمة... قوات "مجوقلة" روسية تدمر مدرعات أوكرانية على محور أرتيوموفسك
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد توثق حدوث معركة ضخمة على محور أرتيوموفسك، إذ نجحت القوات الروسية بدحر مجموعات أوكرانية حاولت التقدم. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T11:04+0000
2023-07-20T11:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد قيام القوات الروسية المجوقلة بإفشال محاولة هجوم أوكرانية على محور أرتيوموفسك، إذ وجهت القوات ضربات مباشرة حيدت فيها القوات الأوكرانية.وقال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، إن القوات الروسية تمكنت من إفشال هجوم للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية رابوتينو على قسم أوريخوفسكي من خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه.وأوضح روغوف: "توقف الهجوم الواسع النطاق للقوات الأوكرانية في منطقة رابوتينو، واستخدم العدو في الهجوم العربات المدرعة، بما في ذلك الدبابات، لكن تم صده بنيران كثيفة، وتم استخدام الطيران والمدفعية، وتمت إعادة القوات إلى الغابات".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له باعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.اقرأ أيضا: "لانتسيت" تخوض معركة ضخمة على محور أرتيوموفسك وتدمر "كل شيء"... فيديواقرأ أيضا: "لانتسيت" وجها لوجه أمام منظومة الدفاع الجوي البريطانية "ستورمر"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230720/لانتسيت-تخوض-معركة-ضخمة-على-محور-أرتيوموفسك-وتدمر-كل-شيء-فيديو--1079242473.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد لمعركة ضخمة... قوات "مجوقلة" روسية تدمر مدرعات أوكرانية على محور أرتيوموفسك

11:04 GMT 20.07.2023
© Photo / Russian Ministry of Defenseمعارك على محور أرتيوموفسك
معارك على محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد توثق حدوث معركة ضخمة على محور أرتيوموفسك، إذ نجحت القوات الروسية بدحر مجموعات أوكرانية حاولت التقدم.
وتظهر المشاهد قيام القوات الروسية المجوقلة بإفشال محاولة هجوم أوكرانية على محور أرتيوموفسك، إذ وجهت القوات ضربات مباشرة حيدت فيها القوات الأوكرانية.

ويلاحظ في المشاهد لحظات تدمير عدة أصناف من المدرعات الأوكرانية، مثل ناقلات الجنود والدبابات.

لحظة انقضاض لانتسيت روسية على مقر أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" تخوض معركة ضخمة على محور أرتيوموفسك وتدمر "كل شيء"... فيديو
10:36 GMT
وقال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، إن القوات الروسية تمكنت من إفشال هجوم للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية رابوتينو على قسم أوريخوفسكي من خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه.
وأوضح روغوف: "توقف الهجوم الواسع النطاق للقوات الأوكرانية في منطقة رابوتينو، واستخدم العدو في الهجوم العربات المدرعة، بما في ذلك الدبابات، لكن تم صده بنيران كثيفة، وتم استخدام الطيران والمدفعية، وتمت إعادة القوات إلى الغابات".
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له باعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.
اقرأ أيضا: "لانتسيت" تخوض معركة ضخمة على محور أرتيوموفسك وتدمر "كل شيء"... فيديو
اقرأ أيضا: "لانتسيت" وجها لوجه أمام منظومة الدفاع الجوي البريطانية "ستورمر"... فيديو
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