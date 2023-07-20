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https://sputnikarabic.ae/20230720/مشروع-أركتيك-للغاز-الطبيعي-المسال--2-1079250862.html
مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال -2"
مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال -2"
ينص مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال -2" على إنشاء ثلاثة خطوط تكنولوجية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية 19.8 مليون طن سنويًا، ومكثفات غاز مستقرة... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T14:52+0000
2023-07-20T14:52+0000
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يتم تنفيذ المشروع استنادًا إلى مفهوم بناء مبتكر باستخدام قواعد نوع الجاذبية (GBS). يسمح غياب هذا النوع من المشاريع في إنشاء مصنع الغاز الطبيعي المسال في موقعه، بتقليل التأثير على البيئة بشكل كبير.نظرًا لطبيعة ظروف الشمال واستخدام أحدث التقنيات في مجال كفاءة الطاقة، ستقل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل طن من الغاز الطبيعي المسال المنتج بنسبة أكثر من 30% عن متوسط ​​الصناعة.يستخدم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال، الذي يتم بناؤه لنقل منتجات القطب الشمالي لـ "الغاز الطبيعي المسال-2"، الغاز الطبيعي المسال كوقود، وهو أحد أنظف أنواع الوقود البحري.سيضمن الأداء البيئي لـ "أركتيك للغاز الطبيعي المسال -2" قدرته التنافسية على المدى الطويل في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وزيادة الطلب على مشاريع الغاز الطبيعي المسال لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.و في عام 2018، كان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أفاد أن زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال توسيع المشاريع القائمة وإدخال مشاريع جديدة في مجال الغاز الطبيعي المسال في روسيا، سيسمح بزيادة حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي إلى 15% بحلول عام 2025.ويعتبر مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال -2" المشروع الثاني لشركة "نوفاتيك" المرتبط بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد "يامال للغاز الطبيعي المسال".وسيتم تنفيذ المشروع على أساس حقل "أوتريني"، بحيث يتكون من ثلاثة خطوط تكنولوجية. ومن المقرر إطلاق الخط الأول بين عامي 2022 - 2023، يليه إطلاق الخطين الآخرين في 2024 و2025.
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انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика, أخبار روسيا اليوم, روسيا
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика, أخبار روسيا اليوم, روسيا

مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال -2"

14:52 GMT 20.07.2023
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ينص مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال -2" على إنشاء ثلاثة خطوط تكنولوجية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية 19.8 مليون طن سنويًا، ومكثفات غاز مستقرة تصل إلى 1.6 مليون طن سنويًا.
يتم تنفيذ المشروع استنادًا إلى مفهوم بناء مبتكر باستخدام قواعد نوع الجاذبية (GBS). يسمح غياب هذا النوع من المشاريع في إنشاء مصنع الغاز الطبيعي المسال في موقعه، بتقليل التأثير على البيئة بشكل كبير.
نظرًا لطبيعة ظروف الشمال واستخدام أحدث التقنيات في مجال كفاءة الطاقة، ستقل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل طن من الغاز الطبيعي المسال المنتج بنسبة أكثر من 30% عن متوسط ​​الصناعة.
يستخدم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال، الذي يتم بناؤه لنقل منتجات القطب الشمالي لـ "الغاز الطبيعي المسال-2"، الغاز الطبيعي المسال كوقود، وهو أحد أنظف أنواع الوقود البحري.
سيضمن الأداء البيئي لـ "أركتيك للغاز الطبيعي المسال -2" قدرته التنافسية على المدى الطويل في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وزيادة الطلب على مشاريع الغاز الطبيعي المسال لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
و في عام 2018، كان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أفاد أن زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال توسيع المشاريع القائمة وإدخال مشاريع جديدة في مجال الغاز الطبيعي المسال في روسيا، سيسمح بزيادة حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي إلى 15% بحلول عام 2025.
ويعتبر مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال -2" المشروع الثاني لشركة "نوفاتيك" المرتبط بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد "يامال للغاز الطبيعي المسال".
وسيتم تنفيذ المشروع على أساس حقل "أوتريني"، بحيث يتكون من ثلاثة خطوط تكنولوجية. ومن المقرر إطلاق الخط الأول بين عامي 2022 - 2023، يليه إطلاق الخطين الآخرين في 2024 و2025.
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