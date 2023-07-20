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روسيا تلزم الدبلوماسيين البريطانيين بالإبلاغ عن تحركاتهم على أراضيها
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230720/مشهد-يوثق-تدمير-دبابات-أوكرانية-الواحدة-تلو-الأخرى-بعد-هجوم-فاشل-فيديو---1079249603.html
مشهد يوثق تدمير دبابات أوكرانية "الواحدة تلو الأخرى" بعد هجوم فاشل... فيديو
مشهد يوثق تدمير دبابات أوكرانية "الواحدة تلو الأخرى" بعد هجوم فاشل... فيديو
نجحت القوات الروسية في إحباط محاولة قوات تابعة للجيش الأوكراني تنفيذ هجوم على مواقع على محور جبهة أوغليسبوروتشنايا - نيكولسكويه، حيث دمرت القوات الروسية... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T13:42+0000
2023-07-20T13:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد تدمير رتل من الدبابات الأوكرانية وعربات مشاة بنيران مضادات الدبابات الروسية التي حولتها إلى حطام.وبدأت القوات الروسية باصطياد الدبابات والمدرعات الأوكرانية "الواحدة تلو الأخرى" على محور أوغليدار، حيث تم إفشال الهجوم وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر بالأرواح والعتاد.ودمر الجيش الروسي، اليوم الخميس، مستودعات السلاح الاستراتيجية للجيش الأوكراني في مقاطعة أوديسا ومدينة نيكولاييف.وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له وباعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.اقرأ أيضا: "لانتسيت" تخوض معركة ضخمة على محور أرتيوموفسك وتدمر "كل شيء"... فيديواقرأ أيضا: "لانتسيت" وجها لوجه أمام منظومة الدفاع الجوي البريطانية "ستورمر"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230720/القوات-الروسية-تدمير-مراكز-قيادة-واتصالات-وذخير-لثلاثة-ألوية-أوكرانية--عاجل-1079244832.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مشهد يوثق تدمير دبابات أوكرانية "الواحدة تلو الأخرى" بعد هجوم فاشل... فيديو

13:42 GMT 20.07.2023
© Photoمشهد لاحتراق دبابات أوكرانية بعد هجوم فاشل
مشهد لاحتراق دبابات أوكرانية بعد هجوم فاشل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© Photo
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نجحت القوات الروسية في إحباط محاولة قوات تابعة للجيش الأوكراني تنفيذ هجوم على مواقع على محور جبهة أوغليسبوروتشنايا - نيكولسكويه، حيث دمرت القوات الروسية الدبابات الأوكرانية الواحدة تلو الأخرى.
وتظهر المشاهد تدمير رتل من الدبابات الأوكرانية وعربات مشاة بنيران مضادات الدبابات الروسية التي حولتها إلى حطام.

وتظهر المشاهد لحظة انفجار دبابة أوكرانية حاولت التقدم، ثم تحاول دبابة أخرى المرور أيضا لتنفجر بواسطة لغم أرضي.

مدفعية 2إس5 غياتسينت تطلق النار ضمن إطار تدريب شامل. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مراكز قيادة واتصالات وذخيرة لثلاثة ألوية أوكرانية
11:36 GMT
وبدأت القوات الروسية باصطياد الدبابات والمدرعات الأوكرانية "الواحدة تلو الأخرى" على محور أوغليدار، حيث تم إفشال الهجوم وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر بالأرواح والعتاد.
ودمر الجيش الروسي، اليوم الخميس، مستودعات السلاح الاستراتيجية للجيش الأوكراني في مقاطعة أوديسا ومدينة نيكولاييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، شن ضربات انتقامية بأسلحة عالية الدقة على مخازن إنتاج ومستودعات تخزين القوارب المسيرة، في مناطق من مدينة أوديسا وإيليتشيفسك، في مقاطعة أوديسا".

وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له وباعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.
اقرأ أيضا: "لانتسيت" تخوض معركة ضخمة على محور أرتيوموفسك وتدمر "كل شيء"... فيديو
اقرأ أيضا: "لانتسيت" وجها لوجه أمام منظومة الدفاع الجوي البريطانية "ستورمر"... فيديو
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