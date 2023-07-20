https://sputnikarabic.ae/20230720/مشهد-يوثق-تدمير-دبابات-أوكرانية-الواحدة-تلو-الأخرى-بعد-هجوم-فاشل-فيديو---1079249603.html
مشهد يوثق تدمير دبابات أوكرانية "الواحدة تلو الأخرى" بعد هجوم فاشل... فيديو
مشهد يوثق تدمير دبابات أوكرانية "الواحدة تلو الأخرى" بعد هجوم فاشل... فيديو
نجحت القوات الروسية في إحباط محاولة قوات تابعة للجيش الأوكراني تنفيذ هجوم على مواقع على محور جبهة أوغليسبوروتشنايا - نيكولسكويه، حيث دمرت القوات الروسية... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T13:42+0000
2023-07-20T13:42+0000
2023-07-20T13:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد تدمير رتل من الدبابات الأوكرانية وعربات مشاة بنيران مضادات الدبابات الروسية التي حولتها إلى حطام.وبدأت القوات الروسية باصطياد الدبابات والمدرعات الأوكرانية "الواحدة تلو الأخرى" على محور أوغليدار، حيث تم إفشال الهجوم وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر بالأرواح والعتاد.ودمر الجيش الروسي، اليوم الخميس، مستودعات السلاح الاستراتيجية للجيش الأوكراني في مقاطعة أوديسا ومدينة نيكولاييف.وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له وباعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.اقرأ أيضا: "لانتسيت" تخوض معركة ضخمة على محور أرتيوموفسك وتدمر "كل شيء"... فيديواقرأ أيضا: "لانتسيت" وجها لوجه أمام منظومة الدفاع الجوي البريطانية "ستورمر"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230720/القوات-الروسية-تدمير-مراكز-قيادة-واتصالات-وذخير-لثلاثة-ألوية-أوكرانية--عاجل-1079244832.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشهد يوثق تدمير دبابات أوكرانية "الواحدة تلو الأخرى" بعد هجوم فاشل... فيديو
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نجحت القوات الروسية في إحباط محاولة قوات تابعة للجيش الأوكراني تنفيذ هجوم على مواقع على محور جبهة أوغليسبوروتشنايا - نيكولسكويه، حيث دمرت القوات الروسية الدبابات الأوكرانية الواحدة تلو الأخرى.
وتظهر المشاهد تدمير رتل من الدبابات الأوكرانية وعربات مشاة بنيران مضادات الدبابات الروسية التي حولتها إلى حطام.
وتظهر المشاهد لحظة انفجار دبابة أوكرانية حاولت التقدم، ثم تحاول دبابة أخرى المرور أيضا لتنفجر بواسطة لغم أرضي.
وبدأت القوات الروسية باصطياد الدبابات والمدرعات الأوكرانية "الواحدة تلو الأخرى" على محور أوغليدار، حيث تم إفشال الهجوم وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر بالأرواح والعتاد.
ودمر الجيش الروسي، اليوم الخميس، مستودعات السلاح الاستراتيجية للجيش الأوكراني في مقاطعة أوديسا ومدينة نيكولاييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، شن ضربات انتقامية بأسلحة عالية الدقة على مخازن إنتاج ومستودعات تخزين القوارب المسيرة، في مناطق من مدينة أوديسا وإيليتشيفسك، في مقاطعة أوديسا".
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له وباعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.