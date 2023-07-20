https://sputnikarabic.ae/20230720/مصنع-فايزر-الأمريكي-يتحول-إلى-حطام-والأدوية-تتناثر-في-كل-مكان-فيديو-1079241068.html
مصنع "فايزر" الأمريكي يتحول إلى حطام والأدوية تتناثر في كل مكان... فيديو
مصنع "فايزر" الأمريكي يتحول إلى حطام والأدوية تتناثر في كل مكان... فيديو
أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، المنتجة للقاحات فيروس كورونا، أن مصنعها في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، تعرض إلى أضرار كبيرة نتيجة الإعصار الذي ضرب منطقة روكي... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T09:06+0000
2023-07-20T09:06+0000
2023-07-20T09:06+0000
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وأكدت الشركة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة، وأنها تقوم الآن بتقييم الوضع لتحديد ما إذا كان من الممكن إنتاج الأدوية واللقاحات.وبحسب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، فإن الإعصار كان بسرعة تصل إلى 135 ميلًا في الساعة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مصنع "فايزر" الأمريكي يتحول إلى حطام والأدوية تتناثر في كل مكان... فيديو
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أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، المنتجة للقاحات فيروس كورونا، أن مصنعها في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، تعرض إلى أضرار كبيرة نتيجة الإعصار الذي ضرب منطقة روكي ماونت، ما أدى إلى تناثر الأدوية في كل مكان.
وأكدت الشركة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة، وأنها تقوم الآن بتقييم الوضع لتحديد ما إذا كان من الممكن إنتاج الأدوية واللقاحات.
وبحسب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، فإن الإعصار كان بسرعة تصل إلى 135 ميلًا في الساعة.