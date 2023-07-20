https://sputnikarabic.ae/20230720/مقتل-فتاة-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-شمال-غرب-القرم-1079235678.html
مقتل فتاة في سن المراهقة في هجوم طائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم
مقتل فتاة في سن المراهقة في هجوم طائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم
أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، اليوم الخميس، أن فتاة مراهقة لقيت مصرعها وأصيبت أربعة مبانٍ إدارية في غارة بطائرة بدون طيار معادية في شمال غرب... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T03:22+0000
2023-07-20T03:22+0000
2023-07-20T03:58+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال أكسينوف عبر حسابه بموقع تليغرام: "نتيجة لهجوم بطائرة بدون طيار معادية في أحد المدن في شمال غرب القرم، تضررت أربعة مبان إدارية. وتعمل الخدمات المتخصصة في الموقع. ولسوء الحظ، لم يمر الحادث دون وقوع إصابات - فقد قُتلت فتاة مراهقة".وأعرب أكسنوف عن تعازيه العميقة في وفاة الفتاة، وقال إن عائلتها ستتلقى كل الدعم اللازم.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230719/سلطات-القرم-تخطط-لإجلاء-أكثر-من-ألفي-شخص-بسبب-حريق-في-منطقة-كيروفسكي-1079205926.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
مقتل فتاة في سن المراهقة في هجوم طائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم
03:22 GMT 20.07.2023 (تم التحديث: 03:58 GMT 20.07.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، اليوم الخميس، أن فتاة مراهقة لقيت مصرعها وأصيبت أربعة مبانٍ إدارية في غارة بطائرة بدون طيار معادية في شمال غرب القرم.
وقال أكسينوف عبر حسابه بموقع تليغرام: "نتيجة لهجوم بطائرة بدون طيار معادية في أحد المدن في شمال غرب القرم، تضررت أربعة مبان إدارية. وتعمل الخدمات المتخصصة في الموقع. ولسوء الحظ، لم يمر الحادث دون وقوع إصابات - فقد قُتلت فتاة مراهقة".
وأعرب أكسنوف عن تعازيه العميقة في وفاة الفتاة، وقال إن عائلتها ستتلقى كل الدعم اللازم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.