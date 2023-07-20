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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230720/مقتل-فتاة-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-شمال-غرب-القرم-1079235678.html
مقتل فتاة في سن المراهقة في هجوم طائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم
مقتل فتاة في سن المراهقة في هجوم طائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم
أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، اليوم الخميس، أن فتاة مراهقة لقيت مصرعها وأصيبت أربعة مبانٍ إدارية في غارة بطائرة بدون طيار معادية في شمال غرب... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T03:22+0000
2023-07-20T03:58+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال أكسينوف عبر حسابه بموقع تليغرام: "نتيجة لهجوم بطائرة بدون طيار معادية في أحد المدن في شمال غرب القرم، تضررت أربعة مبان إدارية. وتعمل الخدمات المتخصصة في الموقع. ولسوء الحظ، لم يمر الحادث دون وقوع إصابات - فقد قُتلت فتاة مراهقة".وأعرب أكسنوف عن تعازيه العميقة في وفاة الفتاة، وقال إن عائلتها ستتلقى كل الدعم اللازم.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230719/سلطات-القرم-تخطط-لإجلاء-أكثر-من-ألفي-شخص-بسبب-حريق-في-منطقة-كيروفسكي-1079205926.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

مقتل فتاة في سن المراهقة في هجوم طائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم

03:22 GMT 20.07.2023 (تم التحديث: 03:58 GMT 20.07.2023)
© Sputnik . Alexander Kryajev / الانتقال إلى بنك الصورسيارة إسعاف تنقل المعارض الروسي ألكسي نافالني من مشفى في أومسك الروسية إلى برلين في ألمانيا، أغسطس 2020
سيارة إسعاف تنقل المعارض الروسي ألكسي نافالني من مشفى في أومسك الروسية إلى برلين في ألمانيا، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© Sputnik . Alexander Kryajev
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أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، اليوم الخميس، أن فتاة مراهقة لقيت مصرعها وأصيبت أربعة مبانٍ إدارية في غارة بطائرة بدون طيار معادية في شمال غرب القرم.
وقال أكسينوف عبر حسابه بموقع تليغرام: "نتيجة لهجوم بطائرة بدون طيار معادية في أحد المدن في شمال غرب القرم، تضررت أربعة مبان إدارية. وتعمل الخدمات المتخصصة في الموقع. ولسوء الحظ، لم يمر الحادث دون وقوع إصابات - فقد قُتلت فتاة مراهقة".
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
سلطات القرم تخطط لإجلاء أكثر من ألفي شخص بسبب حريق في منطقة كيروفسكي
أمس, 05:44 GMT
وأعرب أكسنوف عن تعازيه العميقة في وفاة الفتاة، وقال إن عائلتها ستتلقى كل الدعم اللازم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع16 يوليو, 14:40 GMT
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