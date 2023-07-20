https://sputnikarabic.ae/20230720/مواطنون-إيطاليون-يحتجون-أمام-قاعدة-جوية-على-تبعية-بلادهم-لـالناتو-وعسكرة-أوكرانيا-فيديو-1079250994.html
مواطنون إيطاليون يحتجون أمام قاعدة جوية على تبعية بلادهم لـ"الناتو" وعسكرة أوكرانيا... فيديو
مواطنون إيطاليون يحتجون أمام قاعدة جوية على تبعية بلادهم لـ"الناتو" وعسكرة أوكرانيا... فيديو
نظم نشطاء إيطاليون مظاهرة في مطار بيزا العسكري احتجاجا على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ومشاركة "الناتو" في الصراع الدائر هناك. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T14:14+0000
2023-07-20T14:14+0000
2023-07-20T14:14+0000
إيطاليا
الناتو
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ورفع النشطاء المنتمون لجمعية "فينتو ديلست" شعارات "لا للناتو"، و"لا لتسليح كييف" و"سيادة إيطاليا خارج الناتو"، ورددوا هتافات مناهضة لـ"الناتو" ولوّحوا بأعلام بلادهم.وأوضح المنظمون في مذكرة: "نريد أن نعبر عن عدم موافقتنا على تورط إيطاليا في الصراع في أوكرانيا".ونوّهوا إلى أنه "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في مواجهة فشل الهجوم المضاد الأوكراني والاستفزازات الجديدة من الناتو مع توريد القنابل العنقودية واليورانيوم المنضب، يجب أن نتحدث بصراحة عن حقيقة أن غالبية الإيطاليين يعارضون إرسال الأسلحة (إلى أوكرانيا)".
إيطاليا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا, الناتو
مواطنون إيطاليون يحتجون أمام قاعدة جوية على تبعية بلادهم لـ"الناتو" وعسكرة أوكرانيا... فيديو
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نظم نشطاء إيطاليون مظاهرة في مطار بيزا العسكري احتجاجا على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ومشاركة "الناتو" في الصراع الدائر هناك.
ورفع النشطاء المنتمون لجمعية "فينتو ديلست" شعارات "لا للناتو"، و"لا لتسليح كييف" و"سيادة إيطاليا خارج الناتو"، ورددوا هتافات مناهضة لـ"الناتو" ولوّحوا بأعلام بلادهم.
وأوضح المنظمون في مذكرة: "نريد أن نعبر عن عدم موافقتنا على تورط إيطاليا في الصراع في أوكرانيا".
بدلًا من السعي وراء مصالحنا وتقديم أنفسنا كوسيط محتمل، فإننا نعرض الاقتصاد والأمن القومي للخطر من أجل تلبية أوامر واشنطن.
ونوّهوا إلى أنه "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في مواجهة فشل الهجوم المضاد الأوكراني والاستفزازات الجديدة من الناتو
مع توريد القنابل العنقودية واليورانيوم المنضب، يجب أن نتحدث بصراحة عن حقيقة أن غالبية الإيطاليين يعارضون إرسال الأسلحة (إلى أوكرانيا)".