https://sputnikarabic.ae/20230720/موسكو-الأسلحة-الجديدة-البعيدة-المدى-دليل-على-انخراط-الاتحاد-الأوروبي-في-الصراع-الأوكراني-1079241955.html
موسكو: الأسلحة الجديدة البعيدة المدى دليل على انخراط الاتحاد الأوروبي في الصراع الأوكراني
موسكو: الأسلحة الجديدة البعيدة المدى دليل على انخراط الاتحاد الأوروبي في الصراع الأوكراني
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الشحنات الجديدة من الأسلحة البعيدة المدى التي سلّمت لكييف، ستصبح عاملًا... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T10:15+0000
2023-07-20T10:15+0000
2023-07-20T10:15+0000
العالم
روسيا
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وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "الشحنات الجديدة من الأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى والذخائر العنقودية وقذائف اليورانيوم المنضب، ستكون عاملًا مهما يبرهن على انخراط الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في الصراع الأوكراني".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. كما صرحت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن ضخ الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا، لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230720/لانتسيت-وجها-لوجه-أمام-منظومة-الدفاع-الجوي-البريطانية-ستورمر-فيديو-1079241636.html
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العالم, روسيا
موسكو: الأسلحة الجديدة البعيدة المدى دليل على انخراط الاتحاد الأوروبي في الصراع الأوكراني
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الشحنات الجديدة من الأسلحة البعيدة المدى التي سلّمت لكييف، ستصبح عاملًا جديدًا في انخراط الاتحاد الأوروبي في الصراع الأوكراني.
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "الشحنات الجديدة من الأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى والذخائر العنقودية وقذائف اليورانيوم المنضب، ستكون عاملًا مهما يبرهن على انخراط الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في الصراع الأوكراني".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. كما صرحت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن ضخ الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا، لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.