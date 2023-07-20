https://sputnikarabic.ae/20230720/موسكو-تعتبر-دعم-مستشار-النمسا-المبادرة-البرازيلية-حول-أوكرانيا-إشارة-إيجابية---1079241567.html
موسكو تعتبر دعم مستشار النمسا المبادرة البرازيلية حول أوكرانيا إشارة إيجابية
موسكو تعتبر دعم مستشار النمسا المبادرة البرازيلية حول أوكرانيا إشارة إيجابية
اعتبرت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، تصريحات مستشار النمسا حول دعم المبادرة البرازيلية بخصوص أوكرانيا إشارة إيجابية تتعلق بفهم النمسا لضرورة التسوية. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T09:35+0000
2023-07-20T09:35+0000
2023-07-20T10:03+0000
روسيا
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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريحات المستشار النمساوي بشأن دعم مبادرة البرازيل لحل الوضع سلميا في أوكرانيا هي إشارة إيجابية على أنه يتفهم الحاجة إلى تسوية.وأضافت زاخاروفا أن "النمساويين يسهمون في تصعيد الأعمال العدائية وزيادة التحريض على النزاع".وتأتي تصريحات زاخاروفا على خلفية إعلان المستشار النمساوي كارل نيهامر، يوم الثلاثاء الماضي، دعمه لمبادرة سلام لحل الأزمة الأوكرانية التي اقترحها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
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روسيا
موسكو تعتبر دعم مستشار النمسا المبادرة البرازيلية حول أوكرانيا إشارة إيجابية
09:35 GMT 20.07.2023 (تم التحديث: 10:03 GMT 20.07.2023) تابعنا عبر
اعتبرت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، تصريحات مستشار النمسا حول دعم المبادرة البرازيلية بخصوص أوكرانيا إشارة إيجابية تتعلق بفهم النمسا لضرورة التسوية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريحات المستشار النمساوي بشأن دعم مبادرة البرازيل لحل الوضع سلميا في أوكرانيا هي إشارة إيجابية على أنه يتفهم الحاجة إلى تسوية.
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "هذه إشارة إيجابية. وهذا يشير إلى أن النمساويين يتفهمون تدريجيا الحاجة إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية على أساس خطط أكثر واقعية".
ونوهت زاخاروفا إلى وجود تناقضات في موقف النمسا، حيث تتبع البلاد مسار الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم العسكري لنظام كييف.
وأضافت زاخاروفا أن "النمساويين يسهمون في تصعيد الأعمال العدائية وزيادة التحريض على النزاع".
وتأتي تصريحات زاخاروفا على خلفية إعلان المستشار النمساوي كارل نيهامر، يوم الثلاثاء الماضي، دعمه لمبادرة سلام لحل الأزمة الأوكرانية التي اقترحها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.