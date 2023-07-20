https://sputnikarabic.ae/20230720/موسكو-نحضر-لاتفاق-جديد-مع-طهران-رغم-استدعاء-السفير-الروسي--1079244055.html

موسكو: نحضر لاتفاق جديد مع طهران رغم "استدعاء" السفير الروسي

موسكو: نحضر لاتفاق جديد مع طهران رغم "استدعاء" السفير الروسي

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن صياغة معاهدة جديدة بشأن العلاقات بين موسكو وطهران جارية على الرغم من حادث استدعاء السفير... 20.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-20T11:19+0000

2023-07-20T11:19+0000

2023-07-20T11:21+0000

العالم

روسيا

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وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية: "يتواصل إعداد مسودة اتفاق جديد كبير بين البلدين، ويؤكد الطرفان اهتمامهما في الإسراع بإتمام عملية الاتفاق والتوقيع على هذه الوثيقة".في وقت سابق، تم استدعاء السفير الروسي لدى إيران، أليكسي ديدوف، إلى وزارة الخارجية بسبب خلاف طهران مع مضمون البيان المشترك، حول نتائج الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا و دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث في الخليج، والتي يُعتبر انتماءها الإقليمي لإيران أمرًا متنازعا عليه مع دولة الإمارات العربية المتحدة.عُقد الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في موسكو في 10 يوليو/ تموز الجاري،وحضر الاجتماع وزراء خارجية كل من البحرين والكويت والسعودية وقطر والإمارات، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي.ويوم أمس، أكد مجلس التعاون الخليجي أن "لديه رغبة في إجراء محادثات عميقة مع إيران ضمن المواثيق الدولية".وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أمس الأربعاء، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن "جميع الدول الخليجية رحبت بعملية التطبيع بين السعوية وإيران"، مضيفًا أن "تطبيع هذه العلاقات يسهم في استقرار المنطقة".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد قال إن "إنشاء آلية للحوار والتعاون بمشاركة كل دول منطقة الخليج، يعتبر ضروريا ومثمرا، أكثر من أي وقت مضى".

https://sputnikarabic.ae/20230717/طهران-تعليقا-على-هجوم-القرم-قرارات-تصدير-أسلحة-إلى-كييف-مرفوضة-1079139066.html

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