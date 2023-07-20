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https://sputnikarabic.ae/20230720/وزير-الخارجية-البريطاني-يطلب-من-سوناك-تركه-في-منصبه-وعدم-تعيينه-وزيرا-للدفاع-1079235585.html
وزير الخارجية البريطاني يطلب من سوناك تركه في منصبه وعدم تعيينه وزيرا للدفاع
وزير الخارجية البريطاني يطلب من سوناك تركه في منصبه وعدم تعيينه وزيرا للدفاع
ناشد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفيرلي، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وطلب منه تركه في منصبه وعدم تعيينه وزيرا للدفاع خلال التعديل الوزاري المقبل في... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T03:22+0000
2023-07-20T03:22+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال كليفيرلي في منتدى أمني نظمه معهد آسبن: "إذا كان أحد ما في بريطانيا يراقب، ويستمع، وخاصة أنت، رئيس الوزراء، فأنا أريد حقا أن أبقى في مكاني. أريد حقا أن أبقى وزيرا للخارجية. هذه وظيفة أحبها، وأنا أعتبرها هامة".هذا وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن مصادر رفيعة بأن كليفرلي، قد يحل مكان بن والاس في منصب وزير الدفاع، بعد أن أعلن الأخير قراره بالتقاعد من منصبه والسياسة.
https://sputnikarabic.ae/20220921/وزير-الخارجية-البريطاني-الغرب-لم-يهدد-روسيا-أبدا-ولم-يحاول-التعدي-على-سلامتها-الإقليمية-1068047110.html
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وزير الخارجية البريطاني يطلب من سوناك تركه في منصبه وعدم تعيينه وزيرا للدفاع

03:22 GMT 20.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في داونينغ ستريت، 1 نوفمبر 2022
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في داونينغ ستريت، 1 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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ناشد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفيرلي، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وطلب منه تركه في منصبه وعدم تعيينه وزيرا للدفاع خلال التعديل الوزاري المقبل في الحكومة.
موسكو - سبوتنيك. وقال كليفيرلي في منتدى أمني نظمه معهد آسبن: "إذا كان أحد ما في بريطانيا يراقب، ويستمع، وخاصة أنت، رئيس الوزراء، فأنا أريد حقا أن أبقى في مكاني. أريد حقا أن أبقى وزيرا للخارجية. هذه وظيفة أحبها، وأنا أعتبرها هامة".
وزارة الخارجية البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
وزير الخارجية البريطاني: الغرب لم يهدد روسيا أبدا ولم يحاول التعدي على سلامتها الإقليمية
21 سبتمبر 2022, 13:08 GMT
هذا وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن مصادر رفيعة بأن كليفرلي، قد يحل مكان بن والاس في منصب وزير الدفاع، بعد أن أعلن الأخير قراره بالتقاعد من منصبه والسياسة.
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