https://sputnikarabic.ae/20230721/أردوغان-لقاء-نتنياهو-بداية-لمرحلة-أفضل-بكثير-في-العلاقات-التركية-الإسرائيلية-1079285821.html
أردوغان: لقاء نتنياهو بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية
أردوغان: لقاء نتنياهو بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نهاية يوليو/ تموز الجاري، في أنقرة، وسيزور ليبيا في المستقبل القريب. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T15:45+0000
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وقال في إفادة صحفية على متن الطائرة، خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات وشمال قبرص التركية: "سنعقد أول لقاء لنا مع نتنياهو وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية".وأجاب عن سؤال بشأن زيارة نتنياهو المرتقبة إلى أنقرة، ومسألة نقل الغاز الإسرائيلي من البحر المتوسط إلى أوروبا عبر تركيا، قائلًا: "المشروع الأصح هو نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا".وأضاف: "لأن تكلفة شحن الغاز الطبيعي من البحر المتوسط إلى أوروبا مرتفعة للغاية".أعلنت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يزور أنقرة، في 28 من يوليو الجاري.وأضافت في بيان: "سيتم خلال لقاء الرئيس أردوغان ونتنياهو استعراض العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل بكل أبعادها".وبحسب البيان، ستتم مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين التعاون بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين الماضي، بدء جولة خليجية، مؤكدا "مواصلة العمل لإنشاء منطقة سلام واستقرار وازدهار حول تركيا".وقال أردوغان، عبر حسابه على "تويتر": "انتقلنا إلى جدة، المحطة الأولى لزياراتنا إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وجمهورية شمال قبرص (غير المعترف بها دوليًا سوى من جانب تركيا)"، معربا عن أمله أن تكون هذه الزيارة مفيدة للعلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.
https://sputnikarabic.ae/20230717/أردوغان-يبدي-انفتاحه-للقاء-نظيره-السوري-بشار-الأسد--1079142711.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, اسرائيل
أخبار تركيا اليوم, العالم, اسرائيل
أردوغان: لقاء نتنياهو بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نهاية يوليو/ تموز الجاري، في أنقرة، وسيزور ليبيا في المستقبل القريب.
وقال في إفادة صحفية على متن الطائرة، خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات وشمال قبرص التركية: "سنعقد أول لقاء لنا مع نتنياهو وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية".
وأجاب عن سؤال بشأن زيارة نتنياهو المرتقبة إلى أنقرة، ومسألة نقل الغاز الإسرائيلي من البحر المتوسط إلى أوروبا عبر تركيا، قائلًا: "المشروع الأصح هو نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا".
وأضاف: "لأن تكلفة شحن الغاز الطبيعي من البحر المتوسط إلى أوروبا مرتفعة للغاية".
أعلنت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يزور أنقرة، في 28 من يوليو الجاري.
وأضافت في بيان: "سيتم خلال لقاء الرئيس أردوغان ونتنياهو استعراض العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل بكل أبعادها".
وبحسب البيان، ستتم مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين التعاون بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين الماضي، بدء جولة خليجية، مؤكدا "مواصلة العمل لإنشاء منطقة سلام واستقرار وازدهار حول تركيا".
وقال أردوغان، عبر حسابه على "تويتر":
"انتقلنا إلى جدة، المحطة الأولى لزياراتنا إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وجمهورية شمال قبرص (غير المعترف بها دوليًا سوى من جانب تركيا)"، معربا عن أمله أن تكون هذه الزيارة مفيدة للعلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.