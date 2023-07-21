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https://sputnikarabic.ae/20230721/أردوغان-يطالب-الدول-الغربية-باتخاذ-تدابير-بشأن-صفقة-الحبوب-1079279425.html
أردوغان يطالب الدول الغربية باتخاذ تدابير بشأن صفقة الحبوب
أردوغان يطالب الدول الغربية باتخاذ تدابير بشأن صفقة الحبوب
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه يتعين على الدول الغربية اتخاذ تدابير بشأن "صفقة الحبوب"، مؤكدا أن إنهاء هذه الآلية سيؤدي إلى مجاعة وموجة... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T13:04+0000
2023-07-21T13:04+0000
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أنقرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات أردوغان للصحفيين، من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى تركيا من جولة في منطقة الخليج، والتي أوضح خلالها أن "إنهاء مبادرة صفقة الحبوب سيؤدي إلى عدد من العواقب، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ومجاعة في بعض المناطق وموجات جديدة من الهجرة. لن نتردد في أخذ زمام المبادرة لمنع ذلك، ويجب على الدول الغربية أيضًا، أن تتخذ التدابير المناسبة بشأن هذه المسألة".وأضاف الرئيس التركي أنه: "بفضل مبادرة البحر الأسود، قدمنا أكثر من 33 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية، جنبتنا الحبوب أزمة غذاء عالمية، والتي ستكون عواقبها أسوأ بكثير بعد الجائحة العالمية والأزمة الاقتصادية"، لافتا إلى أن الاستمرار في تنفيذ هذه المبادرة يستجيب لمصالح البشرية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه توجد توقعات محددة لدى موسكو حول "صفقة الحبوب"، معربًا عن أمله ببحثها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وقال أردوغان للصحفيين: "آمل أنه من خلال بحث هذه المسالة بالتفصيل مع السيد بوتين، سنضمن استمرار هذه الحركة الإنسانية. نحن نعلم أن لديه توقعات محددة من الدول الغربية".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو (تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
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https://sputnikarabic.ae/20230719/الأمم-المتحدة-تعلن-التزامها-بتسهيل-صادرات-الحبوب-الروسية-والأوكرانية-1079229621.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, الأخبار

أردوغان يطالب الدول الغربية باتخاذ تدابير بشأن صفقة الحبوب

13:04 GMT 21.07.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه يتعين على الدول الغربية اتخاذ تدابير بشأن "صفقة الحبوب"، مؤكدا أن إنهاء هذه الآلية سيؤدي إلى مجاعة وموجة من الهجرة.
أنقرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات أردوغان للصحفيين، من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى تركيا من جولة في منطقة الخليج، والتي أوضح خلالها أن "إنهاء مبادرة صفقة الحبوب سيؤدي إلى عدد من العواقب، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ومجاعة في بعض المناطق وموجات جديدة من الهجرة. لن نتردد في أخذ زمام المبادرة لمنع ذلك، ويجب على الدول الغربية أيضًا، أن تتخذ التدابير المناسبة بشأن هذه المسألة".
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وأضاف الرئيس التركي أنه: "بفضل مبادرة البحر الأسود، قدمنا أكثر من 33 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية، جنبتنا الحبوب أزمة غذاء عالمية، والتي ستكون عواقبها أسوأ بكثير بعد الجائحة العالمية والأزمة الاقتصادية"، لافتا إلى أن الاستمرار في تنفيذ هذه المبادرة يستجيب لمصالح البشرية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه توجد توقعات محددة لدى موسكو حول "صفقة الحبوب"، معربًا عن أمله ببحثها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وقال أردوغان للصحفيين: "آمل أنه من خلال بحث هذه المسالة بالتفصيل مع السيد بوتين، سنضمن استمرار هذه الحركة الإنسانية. نحن نعلم أن لديه توقعات محددة من الدول الغربية".
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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".
وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو (تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".
كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
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