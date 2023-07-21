https://sputnikarabic.ae/20230721/أردوغان-يعلن-رغبته-في-بحث-التوقعات-الروسية-من-صفقة-الحبوب-مع-الرئيس-بوتين-1079267200.html
أردوغان يعلن رغبته في بحث التوقعات الروسية من "صفقة الحبوب" مع الرئيس بوتين
أردوغان يعلن رغبته في بحث التوقعات الروسية من "صفقة الحبوب" مع الرئيس بوتين
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه توجد توقعات محددة لدى موسكو حول "صفقة الحبوب"، معربًا عن أمله ببحثها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T10:24+0000
2023-07-21T10:24+0000
2023-07-21T10:24+0000
العالم
روسيا
رجب طيب أردوغان
فلاديمير بوتين
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان للصحفيين، على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى تركيا من جولة في منطقة الخليج: "آمل أنه من خلال بحث هذه المسالة بالتفصيل مع السيد بوتين، سنضمن استمرار هذه الحركة الإنسانية. نحن نعلم أن لديه توقعات محددة من الدول الغربية".وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو (تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.وقال بوتين، خلال اجتماع مع مسؤولين عبر تقنية الفيديو:
https://sputnikarabic.ae/20230718/مصدر-لـسبوتنيك-أنقرة-تلقت-مناشدة-من-كييف-حول-صفقة-الحبوب-1079164256.html
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, أخبار تركيا اليوم
العالم, روسيا, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يعلن رغبته في بحث التوقعات الروسية من "صفقة الحبوب" مع الرئيس بوتين
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه توجد توقعات محددة لدى موسكو حول "صفقة الحبوب"، معربًا عن أمله ببحثها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
أنقرة - سبوتنيك
. وقال أردوغان للصحفيين، على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى تركيا من جولة في منطقة الخليج: "آمل أنه من خلال بحث هذه المسالة بالتفصيل مع السيد بوتين، سنضمن استمرار هذه الحركة الإنسانية. نحن نعلم أن لديه توقعات محددة من الدول الغربية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية
أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".
وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو (تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".
كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع مسؤولين عبر تقنية الفيديو:
"لقد أظهرنا مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم، الدول الغربية لم تفِ بأي التزامات بموجب المبادرة (صفقة الحبوب)، لكنها اكتفت بإغراق روسيا بالمطالب".