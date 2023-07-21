عربي
موسكو حول وضع القنصلية الصينية في أوديسا: روسيا والصين اتفقتا على مواصلة التعاون
https://sputnikarabic.ae/20230721/أردوغان-يعلن-رغبته-في-بحث-التوقعات-الروسية-من-صفقة-الحبوب-مع-الرئيس-بوتين-1079267200.html
أردوغان يعلن رغبته في بحث التوقعات الروسية من "صفقة الحبوب" مع الرئيس بوتين
أردوغان يعلن رغبته في بحث التوقعات الروسية من "صفقة الحبوب" مع الرئيس بوتين
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه توجد توقعات محددة لدى موسكو حول "صفقة الحبوب"، معربًا عن أمله ببحثها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T10:24+0000
2023-07-21T10:24+0000
العالم
روسيا
رجب طيب أردوغان
فلاديمير بوتين
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/1d/1050288706_0:200:2933:1849_1920x0_80_0_0_d794813993b1da4c145d72145a4f8789.jpg
أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان للصحفيين، على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى تركيا من جولة في منطقة الخليج: "آمل أنه من خلال بحث هذه المسالة بالتفصيل مع السيد بوتين، سنضمن استمرار هذه الحركة الإنسانية. نحن نعلم أن لديه توقعات محددة من الدول الغربية".وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو (تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.وقال بوتين، خلال اجتماع مع مسؤولين عبر تقنية الفيديو:
https://sputnikarabic.ae/20230718/مصدر-لـسبوتنيك-أنقرة-تلقت-مناشدة-من-كييف-حول-صفقة-الحبوب-1079164256.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/1d/1050288706_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4401e6ff4d3a707db62b9f3ddb9d33b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, أخبار تركيا اليوم
العالم, روسيا, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يعلن رغبته في بحث التوقعات الروسية من "صفقة الحبوب" مع الرئيس بوتين

10:24 GMT 21.07.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه توجد توقعات محددة لدى موسكو حول "صفقة الحبوب"، معربًا عن أمله ببحثها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان للصحفيين، على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى تركيا من جولة في منطقة الخليج: "آمل أنه من خلال بحث هذه المسالة بالتفصيل مع السيد بوتين، سنضمن استمرار هذه الحركة الإنسانية. نحن نعلم أن لديه توقعات محددة من الدول الغربية".
العلم التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": أنقرة تلقت مناشدة من كييف حول "صفقة الحبوب"
18 يوليو, 08:21 GMT
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".
وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو (تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".
كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع مسؤولين عبر تقنية الفيديو:
"لقد أظهرنا مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم، الدول الغربية لم تفِ بأي التزامات بموجب المبادرة (صفقة الحبوب)، لكنها اكتفت بإغراق روسيا بالمطالب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала