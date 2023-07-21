https://sputnikarabic.ae/20230721/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يصيب-أهدافه-بدقة-خلال-المناورات-فيديو--1079264162.html
أسطول البحر الأسود الروسي يصيب "أهدافه" بدقة خلال المناورات... فيديو
أسطول البحر الأسود الروسي يصيب "أهدافه" بدقة خلال المناورات... فيديو
قالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين إن أطقم الزوارق الصاروخية التابعة لأسطول البحر الأسود أطلقت صواريخ كروز المضادة للسفن على أهداف وهمية خلال التدريبات. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T08:43+0000
2023-07-21T08:43+0000
2023-07-21T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وذكرت الوزارة في تقريرها: "وفقًا لخطة التدريب القتالي لقوات أسطول البحر الأسود، نفذ طاقم زورق الصواريخ "إيفانوفيتس" مناورات عسكرية بصواريخ "كروز" المضادة للسفن على السفينة المستهدفة في ميدان التدريب القتالي في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال التدريبات المشتركة نفذت السفن وطيران الأسطول إجراءات عزل المنطقة المغلقة مؤقتًا أمام الملاحة، كما تم تدريبها على حجز السفن المخالفة.وتحدث قائد الوحدة القتالية الثانية في قارب "إيفانوفيتس" أن المجموعة الضاربة كانت تتألف من سفينتين من هذا القبيل.يشار إلى أن بيانات القياس عن بعد ومراقبة الفيديو من طائرات من دون طيار أكدت أن المناورات تمت بنجاح، وتم تدمير السفينة المستهدفة نتيجة الهجوم الصاروخي.وفي صباح اليوم، كشف عضو لجنة المعايير الدولية الخاصة باتفاقية وقاية النبات التابعة لمنظمة الغذاء العالمية، ممثل إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إياد محمد، أن استمرار الحرب بين روسيا وحلف الناتو في أوكرانيا زاد المخاطر المحيطة بالأمن الغذائي العالمي.وأضاف محمد إن "استمرار الحرب بين روسيا وحلف الناتو في أوكرانيا أدى إلى زيادة مستويات المخاطر المحيطة بالأمن الغذائي العالمي، حيث تشكّل المنطقة مركزاً مهماً لتوريدات وإمدادات القمح والأسمدة. وأثر ذلك على توريدات الحبوب والأعلاف والقمح والأسمدة وارتفاع أسعارها مما دفع بالمزارعين في العديد من الدول لتقنين استخدام الأسمدة، الأمر الذي سيؤدي لانخفاض الإنتاج".
https://sputnikarabic.ae/20230721/مسؤول-استمرار-الحرب-في-أوكرانيا-يزيد-المخاطر-المحيطة-بالأمن-الغذائي-العالمي-1079262691.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, نادي الفيديو
روسيا, العالم, نادي الفيديو
أسطول البحر الأسود الروسي يصيب "أهدافه" بدقة خلال المناورات... فيديو
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قالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين إن أطقم الزوارق الصاروخية التابعة لأسطول البحر الأسود أطلقت صواريخ كروز المضادة للسفن على أهداف وهمية خلال التدريبات.
وذكرت الوزارة في تقريرها: "وفقًا لخطة التدريب القتالي لقوات أسطول البحر الأسود، نفذ طاقم زورق الصواريخ "إيفانوفيتس" مناورات عسكرية بصواريخ "كروز" المضادة للسفن على السفينة المستهدفة في ميدان التدريب القتالي في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال التدريبات المشتركة نفذت السفن وطيران الأسطول إجراءات عزل المنطقة المغلقة مؤقتًا أمام الملاحة، كما تم تدريبها على حجز السفن المخالفة.
وتحدث قائد الوحدة القتالية الثانية في قارب "إيفانوفيتس" أن المجموعة الضاربة كانت تتألف من سفينتين من هذا القبيل.
يشار إلى أن بيانات القياس عن بعد ومراقبة الفيديو من طائرات من دون طيار أكدت أن المناورات تمت بنجاح، وتم تدمير السفينة المستهدفة نتيجة الهجوم الصاروخي.
وفي صباح اليوم، كشف عضو لجنة المعايير الدولية الخاصة باتفاقية وقاية النبات التابعة لمنظمة الغذاء العالمية، ممثل إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إياد محمد، أن استمرار الحرب بين روسيا وحلف الناتو في أوكرانيا زاد المخاطر المحيطة بالأمن الغذائي العالمي.
وأضاف محمد إن "استمرار الحرب بين روسيا وحلف الناتو في أوكرانيا أدى إلى زيادة مستويات المخاطر المحيطة بالأمن الغذائي العالمي، حيث تشكّل المنطقة مركزاً مهماً لتوريدات وإمدادات القمح والأسمدة. وأثر ذلك على توريدات الحبوب والأعلاف والقمح والأسمدة وارتفاع أسعارها مما دفع بالمزارعين في العديد من الدول لتقنين استخدام الأسمدة، الأمر الذي سيؤدي لانخفاض الإنتاج".