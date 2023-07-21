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https://sputnikarabic.ae/20230721/إعصار-مذهل-يتشكل-بمشهد-غير-مسبوق-فوق-مدينة-روسية--1079276874.html
إعصار مذهل يتشكل بمشهد "غير مسبوق" فوق مدينة روسية
إعصار مذهل يتشكل بمشهد "غير مسبوق" فوق مدينة روسية
قام أحد السكان بتسجيل لقطات لإعصار طويل فوق نهر كاما في مدينة بيرم الروسية في مشاهد مذهلة. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T12:35+0000
2023-07-21T12:35+0000
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والتقط الشخص المشهد، بكاميرا خاصة أثناء رحلة نهرية، للإعصارالغريب وغير المسبوق الذي اتخذ شكل "القِمع"، ما أثار دهشة السكان المحليين.وتظهر اللقطات امتداد الإعصار من النهر إلى السماء بلون وشكل لافت للانتباه.
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منوعات, نادي الفيديو
منوعات, نادي الفيديو

إعصار مذهل يتشكل بمشهد "غير مسبوق" فوق مدينة روسية

12:35 GMT 21.07.2023
CC BY-SA 3.0 / Th. Walther / Tornado near Cala Ratjada (Mallorca)زوبعة في البحر
زوبعة في البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
CC BY-SA 3.0 / Th. Walther / Tornado near Cala Ratjada (Mallorca)
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قام أحد السكان بتسجيل لقطات لإعصار طويل فوق نهر كاما في مدينة بيرم الروسية في مشاهد مذهلة.
والتقط الشخص المشهد، بكاميرا خاصة أثناء رحلة نهرية، للإعصارالغريب وغير المسبوق الذي اتخذ شكل "القِمع"، ما أثار دهشة السكان المحليين.
وتظهر اللقطات امتداد الإعصار من النهر إلى السماء بلون وشكل لافت للانتباه.
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