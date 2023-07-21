https://sputnikarabic.ae/20230721/إعصار-مذهل-يتشكل-بمشهد-غير-مسبوق-فوق-مدينة-روسية--1079276874.html
إعصار مذهل يتشكل بمشهد "غير مسبوق" فوق مدينة روسية
إعصار مذهل يتشكل بمشهد "غير مسبوق" فوق مدينة روسية
قام أحد السكان بتسجيل لقطات لإعصار طويل فوق نهر كاما في مدينة بيرم الروسية في مشاهد مذهلة. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T12:35+0000
2023-07-21T12:35+0000
2023-07-21T12:35+0000
منوعات
نادي الفيديو
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والتقط الشخص المشهد، بكاميرا خاصة أثناء رحلة نهرية، للإعصارالغريب وغير المسبوق الذي اتخذ شكل "القِمع"، ما أثار دهشة السكان المحليين.وتظهر اللقطات امتداد الإعصار من النهر إلى السماء بلون وشكل لافت للانتباه.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, نادي الفيديو
إعصار مذهل يتشكل بمشهد "غير مسبوق" فوق مدينة روسية
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قام أحد السكان بتسجيل لقطات لإعصار طويل فوق نهر كاما في مدينة بيرم الروسية في مشاهد مذهلة.
والتقط الشخص المشهد، بكاميرا خاصة أثناء رحلة نهرية، للإعصارالغريب وغير المسبوق الذي اتخذ شكل "القِمع"، ما أثار دهشة السكان المحليين.
وتظهر اللقطات امتداد الإعصار من النهر إلى السماء بلون وشكل لافت للانتباه.