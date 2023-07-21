https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلام-السخط-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-يمكن-أن-يؤدي-إلى-صراعات-داخلية-1079263776.html

إعلام: السخط في صفوف القوات الأوكرانية يمكن أن يؤدي إلى صراعات داخلية

إعلام: السخط في صفوف القوات الأوكرانية يمكن أن يؤدي إلى صراعات داخلية

ذكرت صحيفة أن عدم الرضا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن يؤدي إلى نشوب صراعات في البلاد. 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T08:10+0000

2023-07-21T08:10+0000

2023-07-21T08:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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العالم

روسيا

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ونقلت الصحيفة عن طبيب عسكري أوكراني: "لن أخفي حقيقة أن السخط يتزايد في صفوف الجيش، وبدأ بعض الجنود يتساءلون لماذا يقاتل بعض الأوكرانيين وبعضم الآخر لا يقاتل".وفقًا للجيش، إذا لم تقم حكومة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بإجراء تغييرات على إجراءات مشاركة كل أوكراني في النزاع المسلح، سيكون جنود القوات المسلحة الأوكرانية غير راضين عن الظلم المرتبط بحقيقة أنه لا يخدم جميع المواطنين في الجيش أو يسهمون بطريقة أو بأخرى.ويعتقد "بأن هذا التوتر قد يؤدي لاحقًا إلى صراع داخلي".وكما أشار الطبيب إلى أن مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية يشعرون بالإرهاق العقلي والبدني، لأن العديد منهم بقيوا في الخطوط الأمامية لأكثر من عام.وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن الطبيب: "قدرتنا على التحمل النفسي والفيزولوجي ليست بلا حدود، نحن نفهم هذا. وعشية الهجوم المضاد، كنا خائفين لأننا فهمنا أن الهجوم أصعب بكثير من الدفاع".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير رتل من المدرعات الغربية للجيش الأوكراني... فيديوأقرا أيضا: جنود أوكرانيون يتطايرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم... فيديوالكشف عن مشاهد لمقبرة "دبابات النخبة" الغربية دفنها الجيش الروسي... صور

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