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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلام-السخط-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-يمكن-أن-يؤدي-إلى-صراعات-داخلية-1079263776.html
إعلام: السخط في صفوف القوات الأوكرانية يمكن أن يؤدي إلى صراعات داخلية
إعلام: السخط في صفوف القوات الأوكرانية يمكن أن يؤدي إلى صراعات داخلية
ذكرت صحيفة أن عدم الرضا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن يؤدي إلى نشوب صراعات في البلاد. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T08:10+0000
2023-07-21T08:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
روسيا
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ونقلت الصحيفة عن طبيب عسكري أوكراني: "لن أخفي حقيقة أن السخط يتزايد في صفوف الجيش، وبدأ بعض الجنود يتساءلون لماذا يقاتل بعض الأوكرانيين وبعضم الآخر لا يقاتل".وفقًا للجيش، إذا لم تقم حكومة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بإجراء تغييرات على إجراءات مشاركة كل أوكراني في النزاع المسلح، سيكون جنود القوات المسلحة الأوكرانية غير راضين عن الظلم المرتبط بحقيقة أنه لا يخدم جميع المواطنين في الجيش أو يسهمون بطريقة أو بأخرى.ويعتقد "بأن هذا التوتر قد يؤدي لاحقًا إلى صراع داخلي".وكما أشار الطبيب إلى أن مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية يشعرون بالإرهاق العقلي والبدني، لأن العديد منهم بقيوا في الخطوط الأمامية لأكثر من عام.وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن الطبيب: "قدرتنا على التحمل النفسي والفيزولوجي ليست بلا حدود، نحن نفهم هذا. وعشية الهجوم المضاد، كنا خائفين لأننا فهمنا أن الهجوم أصعب بكثير من الدفاع".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير رتل من المدرعات الغربية للجيش الأوكراني... فيديوأقرا أيضا: جنود أوكرانيون يتطايرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم... فيديوالكشف عن مشاهد لمقبرة "دبابات النخبة" الغربية دفنها الجيش الروسي... صور
https://sputnikarabic.ae/20230721/مشاهد-للحظة-سقوط-صاروخ-روسي-على-قوات-أوكرانية-وحدوث-انفجار-ضخم-فيديو-1079263442.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

إعلام: السخط في صفوف القوات الأوكرانية يمكن أن يؤدي إلى صراعات داخلية

08:10 GMT 21.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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ذكرت صحيفة أن عدم الرضا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن يؤدي إلى نشوب صراعات في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن طبيب عسكري أوكراني: "لن أخفي حقيقة أن السخط يتزايد في صفوف الجيش، وبدأ بعض الجنود يتساءلون لماذا يقاتل بعض الأوكرانيين وبعضم الآخر لا يقاتل".
وفقًا للجيش، إذا لم تقم حكومة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بإجراء تغييرات على إجراءات مشاركة كل أوكراني في النزاع المسلح، سيكون جنود القوات المسلحة الأوكرانية غير راضين عن الظلم المرتبط بحقيقة أنه لا يخدم جميع المواطنين في الجيش أو يسهمون بطريقة أو بأخرى.
ويعتقد "بأن هذا التوتر قد يؤدي لاحقًا إلى صراع داخلي".
وكما أشار الطبيب إلى أن مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية يشعرون بالإرهاق العقلي والبدني، لأن العديد منهم بقيوا في الخطوط الأمامية لأكثر من عام.
راجمة صواريخ سميرتشِ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد للحظة سقوط صاروخ روسي على قوات أوكرانية وحدوث انفجار ضخم... فيديو
07:41 GMT
وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن الطبيب: "قدرتنا على التحمل النفسي والفيزولوجي ليست بلا حدود، نحن نفهم هذا. وعشية الهجوم المضاد، كنا خائفين لأننا فهمنا أن الهجوم أصعب بكثير من الدفاع".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
أقرا أيضا: الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير رتل من المدرعات الغربية للجيش الأوكراني... فيديو
أقرا أيضا: جنود أوكرانيون يتطايرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم... فيديو
الكشف عن مشاهد لمقبرة "دبابات النخبة" الغربية دفنها الجيش الروسي... صور
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