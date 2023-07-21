https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلام-سفيرة-السويد-لدى-لبنان-تغادر-بيروت-1079282861.html
إعلام: سفيرة السويد لدى لبنان تغادر بيروت
إعلام: سفيرة السويد لدى لبنان تغادر بيروت
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بأن السفيرة السويدية لدى لبنان، آن ديسمور، غادرت بيروت. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T13:59+0000
2023-07-21T13:59+0000
2023-07-21T13:59+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103931/16/1039311615_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_8e490eda07cac44311aed5e31acb7632.jpg
وذكرت مصادر لموقع "ليبانون ديبايت"، أن السفيرة السويدية، آن ديسمور، قررت مغادرة لبنان بعدما عززت السلطات الأمنية اللبنانية الإجراءات في محيط السفارة السويدية في بيروت.وتأتي هذه الخطوة، بعدما دعا أمين عام "حزب الله"، حسن نصرالله، في كلمة له أمس الخميس، "الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها بسحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد من بلدانها"، كما ودعا نصرالله إلى تجمعات، اليوم الجمعة، يكون شعارها "طرد الدبلوماسيين السويديين من بلداننا وسحب دبلوماسيينا من السويد".وفي وقت سابق من أمس الخميس، وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزارة خارجية بلاده بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم.كما وجه السوداني بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، "ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء العراقي.
https://sputnikarabic.ae/20230721/الأزهر-السويد-تثبت-أنها-أقرب-المجتمعات-إلى-العنصرية-1079272725.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103931/16/1039311615_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_ed79142c9c71e80e6378e8fcd150decf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
إعلام: سفيرة السويد لدى لبنان تغادر بيروت
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بأن السفيرة السويدية لدى لبنان، آن ديسمور، غادرت بيروت.
وذكرت
مصادر لموقع "ليبانون ديبايت"، أن السفيرة السويدية، آن ديسمور، قررت مغادرة لبنان بعدما عززت السلطات الأمنية اللبنانية الإجراءات في محيط السفارة السويدية في بيروت.
وتأتي هذه الخطوة، بعدما دعا أمين عام "حزب الله"، حسن نصرالله، في كلمة له أمس الخميس، "الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها بسحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد من بلدانها"، كما ودعا نصرالله إلى تجمعات، اليوم الجمعة، يكون شعارها "طرد الدبلوماسيين السويديين من بلداننا وسحب دبلوماسيينا من السويد".
وفي وقت سابق من أمس الخميس، وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
، وزارة خارجية بلاده بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم.
كما وجه السوداني بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، "ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء العراقي.