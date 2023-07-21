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https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلام-سفيرة-السويد-لدى-لبنان-تغادر-بيروت-1079282861.html
إعلام: سفيرة السويد لدى لبنان تغادر بيروت
إعلام: سفيرة السويد لدى لبنان تغادر بيروت
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بأن السفيرة السويدية لدى لبنان، آن ديسمور، غادرت بيروت. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T13:59+0000
2023-07-21T13:59+0000
العالم العربي
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وذكرت مصادر لموقع "ليبانون ديبايت"، أن السفيرة السويدية، آن ديسمور، قررت مغادرة لبنان بعدما عززت السلطات الأمنية اللبنانية الإجراءات في محيط ‏السفارة السويدية في بيروت.وتأتي هذه الخطوة، بعدما دعا أمين عام "حزب الله"، حسن نصرالله، في كلمة له أمس الخميس، "الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها بسحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد من بلدانها"، كما ودعا نصرالله إلى تجمعات، اليوم الجمعة، يكون شعارها "طرد الدبلوماسيين السويديين من بلداننا وسحب دبلوماسيينا من السويد".وفي وقت سابق من أمس الخميس، وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزارة خارجية بلاده بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم.كما وجه السوداني بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، "ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء العراقي.
https://sputnikarabic.ae/20230721/الأزهر-السويد-تثبت-أنها-أقرب-المجتمعات-إلى-العنصرية-1079272725.html
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العالم العربي
العالم العربي

إعلام: سفيرة السويد لدى لبنان تغادر بيروت

13:59 GMT 21.07.2023
© Sputnik . Zahraa al- Amirمناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Sputnik . Zahraa al- Amir
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بأن السفيرة السويدية لدى لبنان، آن ديسمور، غادرت بيروت.
وذكرت مصادر لموقع "ليبانون ديبايت"، أن السفيرة السويدية، آن ديسمور، قررت مغادرة لبنان بعدما عززت السلطات الأمنية اللبنانية الإجراءات في محيط ‏السفارة السويدية في بيروت.

وتأتي هذه الخطوة، بعدما دعا أمين عام "حزب الله"، حسن نصرالله، في كلمة له أمس الخميس، "الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها بسحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد من بلدانها"، كما ودعا نصرالله إلى تجمعات، اليوم الجمعة، يكون شعارها "طرد الدبلوماسيين السويديين من بلداننا وسحب دبلوماسيينا من السويد".
المصلون يجتمعون لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في الجامع الأزهر التاريخي وسط القاهرة في 28 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
الأزهر: السويد تثبت أنها أقرب المجتمعات إلى العنصرية
11:26 GMT
وفي وقت سابق من أمس الخميس، وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزارة خارجية بلاده بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم.
كما وجه السوداني بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، "ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء العراقي.
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