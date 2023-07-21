https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلام-محرز-ينتقل-من-مانشستر-سيتي-إلى-الأهلي-السعودي-1079287205.html
إعلام: محرز ينتقل من مانشستر سيتي إلى الأهلي السعودي
إعلام: محرز ينتقل من مانشستر سيتي إلى الأهلي السعودي
أكمل الجزائري رياض محرز، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، انتقاله إلى نادي أهلي جدة السعودي، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T17:22+0000
2023-07-21T17:22+0000
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وبينما لم يعلن النادي أي تفاصيل حول صفقة لضم محرز، ذكرت "الإخبارية" عبر حسابها الرسمي على تويتر: "الجزائري رياض محرز لاعبا جديدا للنادي الأهلي قادما من بطل أوروبا مانشستر سيتي"، دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن الصفقة ومدتها وقيمتها.وكان مصدر في نادي أهلي جدة قد أكد، الأربعاء الماضي، لوكالة "فرانس برس" أن النادي توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي من أجل ضم محرز مقابل 35 مليون يورو.وحصل محرز، البالغ من العمر 32 عاما، على إذن بعدم السفر مع فريقه إلى اليابان وكوريا الجنوبية، في معسكر الاستعداد للموسم الجديد، وكان اللاعب الوحيد في قائمة الفريق الذي غاب عن رحلة اليابان وكوريا الجنوبية.ويتولى صندوق الاستثمارات العامة السعودي رعاية أربعة أندية في الدوري الممتاز، من بينها النادي الأهلي، إذ يطمح القائمون على المشروع أن يصبح الدوري السعودي من أقوى خمسة دوريات في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230623/القوة-الناعمة-كيف-تعيد-السعودية-رسم-الخريطة-الرياضية-العالمية-بكرة-القدم-1078436518.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, أخبار السعودية اليوم, السعودية
رياضة, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, أخبار السعودية اليوم, السعودية
إعلام: محرز ينتقل من مانشستر سيتي إلى الأهلي السعودي
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أكمل الجزائري رياض محرز، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، انتقاله إلى نادي أهلي جدة السعودي، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية.
وبينما لم يعلن النادي أي تفاصيل حول صفقة لضم محرز، ذكرت "الإخبارية" عبر حسابها الرسمي على تويتر
: "الجزائري رياض محرز لاعبا جديدا للنادي الأهلي قادما من بطل أوروبا مانشستر سيتي"، دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن الصفقة ومدتها وقيمتها.
وكان مصدر في نادي أهلي جدة قد أكد، الأربعاء الماضي، لوكالة "فرانس برس" أن النادي توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي من أجل ضم محرز مقابل 35 مليون يورو.
وحصل محرز، البالغ من العمر 32 عاما، على إذن بعدم السفر مع فريقه إلى اليابان وكوريا الجنوبية، في معسكر الاستعداد للموسم الجديد، وكان اللاعب الوحيد في قائمة الفريق الذي غاب عن رحلة اليابان وكوريا الجنوبية.
ويتولى صندوق الاستثمارات العامة السعودي رعاية أربعة أندية في الدوري الممتاز، من بينها النادي الأهلي، إذ يطمح القائمون على المشروع أن يصبح الدوري السعودي من أقوى خمسة دوريات في العالم.