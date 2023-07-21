https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلام-وزارة-الدفاع-الأوكرانية-ضحية-خداع-شركة-محلية-1079283131.html

إعلام: وزارة الدفاع الأوكرانية ضحية خداع شركة محلية

إعلام: وزارة الدفاع الأوكرانية ضحية خداع شركة محلية

ذكرت صحيفة أوكرانية أن وزارة الدفاع الأوكرانية دفعت نحو 38 مليون دولار لشركة أوكرانية لإمدادها بالألغام والذخائر، لكنها لم تتلق أي شيء حتى الآن. 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T14:05+0000

2023-07-21T14:05+0000

2023-07-21T14:05+0000

العالم

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كتبت الصحيفة: "تلقت شركة "لفوفسكي أرسنال" نحو 1.4 مليار هريفنيا (38 مليون دولار تقريبا) من وزارة الدفاع لتوريد دفعة كبيرة من الألغام وحشوات قذائف هاون 120 ملم و82 ملم، لكنها تأخرت كثيرًا عن الوقت المحدد في العقد ولم تسلم شيئا للقوات المسلحة الأوكرانية".ووقعت الوزارة عقدًا مع شركة "لفوفسكي أرسنال"، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وبعد يومين، أعطى وزير الدفاع، أليكسي ريزنيكوف، الإذن بتحويل دفعة مقدمة بقيمة 100% تقريبًا من قيمة الاتفاقية. وادعت الشركة أن لديها رخصة تصدير في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. ويذكر أنه قبل توقيع العقد بفترة وجيزة، أدرج مجلس الوزراء الشركة في قائمة مستوردي الأسلحة الخاصين. وقبل الحصول على ترخيص كمستورد خاص، لم تكن الشركة مدرجة كمستورد رئيسي للأسلحة.وأضافت صحيفة "أوكرايينسكايا برافدا": "كان من المفترض أن تبدأ عمليات التسليم في وقت مبكر من ديسمبر (كانون الأول) 2022، وأن تكتمل تمامًا قبل نهاية فبراير(شباط) 2023، ولكن حتى نهاية يوليو (تموز) الجاري، لم تتسلم وزارة الدفاع شيئا من الأنواع المتفق عليها بموجب العقد المدفوع مقدمًا". وبعد فشل التسليم الأول في ديسمبر، اكتشفت وزارة الدفاع أن شركة "لفوفسكي أرسنال" لديها رخصة تصدير من شركة موردة من إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ولكن لا توجد مستودعات ألغام في هذا البلد.تم تخزين الألغام في مستودعات دولة ثالثة، لكن لم يكن لدى "لفوفسكي أرسسنال" والطرف المقابل تراخيص تصدير من هذا البلد الثالث قبل أن تأخذ الأموال من وزارة الدفاع.يُذكر أن شركة "لفوفسكي أرسسنال" حولت إلى موردها أكثر من 400 مليون هريفنيا (نحو 10.8 مليون دولار).

https://sputnikarabic.ae/20230721/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-لواء-الهجوم-79-وتسقط-14-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1079274779.html

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