https://sputnikarabic.ae/20230721/افتتاح-البرج-الإيطالي-في-غزة-بعد-9-سنوات-من-قصفه-وتوزيع-الشقق-على-50-أسرة-فلسطينية--1079274394.html

افتتاح البرج الإيطالي في غزة بعد 9 سنوات من قصفه وتوزيع الشقق على 50 أسرة فلسطينية

افتتاح البرج الإيطالي في غزة بعد 9 سنوات من قصفه وتوزيع الشقق على 50 أسرة فلسطينية

افتتح في مدينة غزة، البرج الإيطالي الذي قصفته إسرائيل في حرب عام 2014 على قطاع غزة، بحضور رسمي، وتخلل الافتتاح توزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية كانت... 21.07.2023, سبوتنيك عربي

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ويتكون المجمّع من برج يضم 17 طابقًا بمساحة تقدر بنحو 6 آلاف متر مربع، ويضم 50 وحدة سكنية، وكذلك مجمعًا تجاريًا مكونا من 80 محلًا تجاريًا، و30 مكتبًا ومواقف سيارات.وقال محمد زيارة، رئيس الفريق الوزاري لإعادة الإعمار لوكالة "سبوتنيك": "سيتم تسليم الشقق للعائلات وكذلك سيتم تسليم 80 محلا تجاريا، بالإضافة إلى مراكز صحية وعيادات، وجميع مناحي الحياة التي تضررت في هذا المجمع".وأضاف: "جراء التصعيد الأخير على القطاع، نحتاج إلى ملايين الدولارات لإعادة الإعمار، إضافة إلى التعويضات والتنمية التي يحتاجها قطاع غزة، وهذا يتطلب جهودا كبيرة وصبرا من المواطنين".وعبّر القنصل الإيطالي، جيوسيبي فيديل، عن فرحته وتعاطفه مع سكان البرج الإيطالي وذلك لصبرهم وتحملهم مشقة وعناء العيش دون مـأوى طيلة 9 سنوات، بعد أن دمره الجيش الإسرائيلي عام 2014.وقال أمين قدادة، أحد سكان البرج الإيطالي لـ"سبوتنيك": "نحن نمتلك في البرج ثلاث شقق، ولقد عانينا كثيرًا من وقت تدميره، وكان حلم والدتي أن نعود إلى بيوتنا لكنها توفيت قبل فترة ولم تشهد عودتنا، وهذه ابنتي سالي كان عمرها سنتين عندما دمروا البرج، ونحن نعود إلى منزلنا بعد إعادة إعماره وقد أصبح عمرها 11 سنة، هي فرحة بالرغم من كل المعاناة، وأتمنى أن يتم إعادة إعمار جميع المنازل في قطاع غزة".من جهته، عبّر رئيس إدارة البرج الايطالي، يسري درويش، في كلمته عن فرحته بهذا الإنجاز، قائلا: "نحتفل اليوم لنستعيد أنفاسنا بعد سنوات طويلة من الصمود والمعاناة".وأكد درويش أن إعادة بناء البرج تعتبر تحديًا حقيقيًا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لسياسات الهدم والتدمير والتهويد التي تمارسها حكومات إسرائيل المتعاقبة، وتقدم بالشكر أيضًا للقنصل الإيطالي والحكومة والشعب الإيطالي على ما قدموه من دعم سخي لإنجاح إعادة تأهيل البرج.

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