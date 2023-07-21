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https://sputnikarabic.ae/20230721/افتتاح-البرج-الإيطالي-في-غزة-بعد-9-سنوات-من-قصفه-وتوزيع-الشقق-على-50-أسرة-فلسطينية--1079274394.html
افتتاح البرج الإيطالي في غزة بعد 9 سنوات من قصفه وتوزيع الشقق على 50 أسرة فلسطينية
افتتاح البرج الإيطالي في غزة بعد 9 سنوات من قصفه وتوزيع الشقق على 50 أسرة فلسطينية
افتتح في مدينة غزة، البرج الإيطالي الذي قصفته إسرائيل في حرب عام 2014 على قطاع غزة، بحضور رسمي، وتخلل الافتتاح توزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية كانت... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T11:49+0000
2023-07-21T12:11+0000
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ويتكون المجمّع من برج يضم 17 طابقًا بمساحة تقدر بنحو 6 آلاف متر مربع، ويضم 50 وحدة سكنية، وكذلك مجمعًا تجاريًا مكونا من 80 محلًا تجاريًا، و30 مكتبًا ومواقف سيارات.وقال محمد زيارة، رئيس الفريق الوزاري لإعادة الإعمار لوكالة "سبوتنيك": "سيتم تسليم الشقق للعائلات وكذلك سيتم تسليم 80 محلا تجاريا، بالإضافة إلى مراكز صحية وعيادات، وجميع مناحي الحياة التي تضررت في هذا المجمع".وأضاف: "جراء التصعيد الأخير على القطاع، نحتاج إلى ملايين الدولارات لإعادة الإعمار، إضافة إلى التعويضات والتنمية التي يحتاجها قطاع غزة، وهذا يتطلب جهودا كبيرة وصبرا من المواطنين".وعبّر القنصل الإيطالي، جيوسيبي فيديل، عن فرحته وتعاطفه مع سكان البرج الإيطالي وذلك لصبرهم وتحملهم مشقة وعناء العيش دون مـأوى طيلة 9 سنوات، بعد أن دمره الجيش الإسرائيلي عام 2014.وقال أمين قدادة، أحد سكان البرج الإيطالي لـ"سبوتنيك": "نحن نمتلك في البرج ثلاث شقق، ولقد عانينا كثيرًا من وقت تدميره، وكان حلم والدتي أن نعود إلى بيوتنا لكنها توفيت قبل فترة ولم تشهد عودتنا، وهذه ابنتي سالي كان عمرها سنتين عندما دمروا البرج، ونحن نعود إلى منزلنا بعد إعادة إعماره وقد أصبح عمرها 11 سنة، هي فرحة بالرغم من كل المعاناة، وأتمنى أن يتم إعادة إعمار جميع المنازل في قطاع غزة".من جهته، عبّر رئيس إدارة البرج الايطالي، يسري درويش، في كلمته عن فرحته بهذا الإنجاز، قائلا: "نحتفل اليوم لنستعيد أنفاسنا بعد سنوات طويلة من الصمود والمعاناة".وأكد درويش أن إعادة بناء البرج تعتبر تحديًا حقيقيًا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لسياسات الهدم والتدمير والتهويد التي تمارسها حكومات إسرائيل المتعاقبة، وتقدم بالشكر أيضًا للقنصل الإيطالي والحكومة والشعب الإيطالي على ما قدموه من دعم سخي لإنجاح إعادة تأهيل البرج.
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك

افتتاح البرج الإيطالي في غزة بعد 9 سنوات من قصفه وتوزيع الشقق على 50 أسرة فلسطينية

11:49 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 12:11 GMT 21.07.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradat افتتاح البرج الإيطالي بغزة بعد 9 سنوات من قصفه وتوزيع الشقق على 50 اسرة فلسطينية
افتتاح البرج الإيطالي بغزة بعد 9 سنوات من قصفه وتوزيع الشقق على 50 اسرة فلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
افتتح في مدينة غزة، البرج الإيطالي الذي قصفته إسرائيل في حرب عام 2014 على قطاع غزة، بحضور رسمي، وتخلل الافتتاح توزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية كانت تسكن البرج الإيطالي قبل تدميره.
ويتكون المجمّع من برج يضم 17 طابقًا بمساحة تقدر بنحو 6 آلاف متر مربع، ويضم 50 وحدة سكنية، وكذلك مجمعًا تجاريًا مكونا من 80 محلًا تجاريًا، و30 مكتبًا ومواقف سيارات.
وقال محمد زيارة، رئيس الفريق الوزاري لإعادة الإعمار لوكالة "سبوتنيك": "سيتم تسليم الشقق للعائلات وكذلك سيتم تسليم 80 محلا تجاريا، بالإضافة إلى مراكز صحية وعيادات، وجميع مناحي الحياة التي تضررت في هذا المجمع".
© Sputnik . Ajwad Jradat افتتاح البرج الإيطالي بغزة بعد 9 سنوات من قصفه وتوزيع الشقق على 50 اسرة فلسطينية
افتتاح البرج الإيطالي بغزة بعد 9 سنوات من قصفه وتوزيع الشقق على 50 اسرة فلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
افتتاح البرج الإيطالي بغزة بعد 9 سنوات من قصفه وتوزيع الشقق على 50 اسرة فلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف: "جراء التصعيد الأخير على القطاع، نحتاج إلى ملايين الدولارات لإعادة الإعمار، إضافة إلى التعويضات والتنمية التي يحتاجها قطاع غزة، وهذا يتطلب جهودا كبيرة وصبرا من المواطنين".
وعبّر القنصل الإيطالي، جيوسيبي فيديل، عن فرحته وتعاطفه مع سكان البرج الإيطالي وذلك لصبرهم وتحملهم مشقة وعناء العيش دون مـأوى طيلة 9 سنوات، بعد أن دمره الجيش الإسرائيلي عام 2014.
© Sputnik . Ajwad Jradat افتتاح البرج الإيطالي بغزة بعد 9 سنوات من قصفه وتوزيع الشقق على 50 اسرة فلسطينية
افتتاح البرج الإيطالي بغزة بعد 9 سنوات من قصفه وتوزيع الشقق على 50 اسرة فلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
افتتاح البرج الإيطالي بغزة بعد 9 سنوات من قصفه وتوزيع الشقق على 50 اسرة فلسطينية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال أمين قدادة، أحد سكان البرج الإيطالي لـ"سبوتنيك": "نحن نمتلك في البرج ثلاث شقق، ولقد عانينا كثيرًا من وقت تدميره، وكان حلم والدتي أن نعود إلى بيوتنا لكنها توفيت قبل فترة ولم تشهد عودتنا، وهذه ابنتي سالي كان عمرها سنتين عندما دمروا البرج، ونحن نعود إلى منزلنا بعد إعادة إعماره وقد أصبح عمرها 11 سنة، هي فرحة بالرغم من كل المعاناة، وأتمنى أن يتم إعادة إعمار جميع المنازل في قطاع غزة".
من جهته، عبّر رئيس إدارة البرج الايطالي، يسري درويش، في كلمته عن فرحته بهذا الإنجاز، قائلا: "نحتفل اليوم لنستعيد أنفاسنا بعد سنوات طويلة من الصمود والمعاناة".
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية. - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية. - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية. - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية. - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

1/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

2/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

3/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

4/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

5/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

6/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

7/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

8/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

9/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

افتتاح البرج الإيطالي في غزة، بعد 9 سنوات من قصفه، وتوزيع مفاتيح الشقق على 50 أسرة فلسطينية.

وأكد درويش أن إعادة بناء البرج تعتبر تحديًا حقيقيًا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لسياسات الهدم والتدمير والتهويد التي تمارسها حكومات إسرائيل المتعاقبة، وتقدم بالشكر أيضًا للقنصل الإيطالي والحكومة والشعب الإيطالي على ما قدموه من دعم سخي لإنجاح إعادة تأهيل البرج.
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