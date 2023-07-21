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https://sputnikarabic.ae/20230721/الأردن-يثبت-الحد-الأدنى-للأجور-عند-260-دينارا-لمن-لا-يملك-أي-مهارة-1079261892.html
الأردن يثبت الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا لمن لا يملك أي مهارة
الأردن يثبت الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا لمن لا يملك أي مهارة
صرح وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، يوسف الشمالي، أمس الخميس، بأنه لا يمكن ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T06:25+0000
2023-07-21T06:25+0000
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وقالت وكالة "عمون" إن تصريحات الشمالي جاءت في جلسة حوارية مع طلاب جامعات إقليم الشمال في جامعة اليرموك، حيث أوضح الشمالي أن هناك زيادة سنوية مقررة للقطاعين العام والخاص.وأشار الوزير الأردني إلى أن الأمان الوظيفي غير موجود في القطاعين العام والخاص لمن لا يمتلك الكفاءة، وأن الحد الأدنى للأجور تم تثبيته عند 260 دينارا لمن لا يمتلك أي مهارة.ودعا الشمالي الأشخاص الذين يبحثون عن عمل إلى التسجيل في برنامج التشغيل الوطني، وأفاد بأن أكثر من 24 ألف شخص تم توظيفهم من خلال البرنامج.وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أشار الشمالي إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لتخفيف تكاليف الإنتاج على القطاع الصناعي خلال جائحة فيروس كورونا.وأضاف الوزير بأنه تم تخفيض أسعار الطاقة في بعض القطاعات، وتغطية كلف زيادة فواتير الطاقة لمدة شهرين، مشيرًا إلى أن صندوق دعم الصناعات سيدعم أكثر من ألف مصنع أردني. وفيما يتعلق بالقطاع التجاري، أكد أنه حقق أرباحا خلال فترة الأعياد.وصرحت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، بأن الحكومة تتعاون مع المستثمرين وتسهل الإجراءات لهم، وأن قانون البيئة الاستثمارية حل العديد من المعيقات وبسط الإجراءات.وأضافت أنه تم التسهيل على المستثمرين بجلب 25% من العمالة المتخصصة غير الأردنية، وأن هناك خطة ترويجية للاستثمار في الأردن، بما في ذلك منصة جديدة تم إطلاقها مؤخرا، وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، صرحت السقاف بأنه يعتبر واحدا من أهم المشاريع الموجودة حاليا، وأن الوزارة تدرس فكرة طرح شركة مساهمة لتنفيذ المشروع.
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العالم العربي, أخبار الأردن, اقتصاد, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, اقتصاد, الأخبار

الأردن يثبت الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا لمن لا يملك أي مهارة

06:25 GMT 21.07.2023
© AP Photo / Raad Adaylehشوارع الأردن تحتفل بزفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين، عمان، الأردن
شوارع الأردن تحتفل بزفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين، عمان، الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Raad Adayleh
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صرح وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، يوسف الشمالي، أمس الخميس، بأنه لا يمكن ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم.
وقالت وكالة "عمون" إن تصريحات الشمالي جاءت في جلسة حوارية مع طلاب جامعات إقليم الشمال في جامعة اليرموك، حيث أوضح الشمالي أن هناك زيادة سنوية مقررة للقطاعين العام والخاص.
وأشار الوزير الأردني إلى أن الأمان الوظيفي غير موجود في القطاعين العام والخاص لمن لا يمتلك الكفاءة، وأن الحد الأدنى للأجور تم تثبيته عند 260 دينارا لمن لا يمتلك أي مهارة.
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ودعا الشمالي الأشخاص الذين يبحثون عن عمل إلى التسجيل في برنامج التشغيل الوطني، وأفاد بأن أكثر من 24 ألف شخص تم توظيفهم من خلال البرنامج.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أشار الشمالي إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لتخفيف تكاليف الإنتاج على القطاع الصناعي خلال جائحة فيروس كورونا.
وأضاف الوزير بأنه تم تخفيض أسعار الطاقة في بعض القطاعات، وتغطية كلف زيادة فواتير الطاقة لمدة شهرين، مشيرًا إلى أن صندوق دعم الصناعات سيدعم أكثر من ألف مصنع أردني. وفيما يتعلق بالقطاع التجاري، أكد أنه حقق أرباحا خلال فترة الأعياد.
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وصرحت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، بأن الحكومة تتعاون مع المستثمرين وتسهل الإجراءات لهم، وأن قانون البيئة الاستثمارية حل العديد من المعيقات وبسط الإجراءات.
وأضافت أنه تم التسهيل على المستثمرين بجلب 25% من العمالة المتخصصة غير الأردنية، وأن هناك خطة ترويجية للاستثمار في الأردن، بما في ذلك منصة جديدة تم إطلاقها مؤخرا، وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، صرحت السقاف بأنه يعتبر واحدا من أهم المشاريع الموجودة حاليا، وأن الوزارة تدرس فكرة طرح شركة مساهمة لتنفيذ المشروع.
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